Femeia care și-a umplut casa cu gunoi nu poate fi ajutată

“Doamnei i s-a adus la cunoștință că poate beneficia de ajutor social întrucât nu are venituri și are datorii mari în ceea ce privește întreținerea locuinței. Totodată, pentru faptul că are nevoie de îngrijire cel puțin pe perioada sezonului rece, doamnei Bichea i s-a propus posibilitatea găzduirii într-un cămin pentru persoane vârstnice/centru rezidențial, refuzând și această propunere.

Cât privește condițiile insalubre în care trăiește, angajații Direcției Generale de Asistență Socială au luat legătura cu reprezentanții S.C. Salubritate, însă aceștia nu pot interveni pentru a face curățenie, deoarece nu le este permis accesul în locuință. Pe 26 februarie 2021, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială au stat din nou de vorbă cu doamna obținând permisiunea acesteia pentru a i se întocmi cartea de identitate”, a declarat prutătorul de cuvânt al primăriei Craiova, Marina Andronache.