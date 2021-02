Scăpăm de lucrările de mântuială de pe străzile Craiovei? Primăria Craiova spune că a găsit soluţia pentru a scăpa de gropile care se formează pe străzile din oraş, după intervenţia furnizorilor de utilităţi. Cel puţin asta crede. Va umbla la Regulamentul de selectarea a societăţilor comerciale care execută lucrări de reparaţii drumuri, după spargere. Mai exact, va cere firmelor care urmează să aducă strada la starea iniţială un document în plus: un buletin de compactare, însoţit de o probă de compactare. Astfel ar fi eliminate, în opinia autorităţilor locale, situaţiile în care asfaltul se lasă la puţin timp după reparaţie.

Autorităţile locale din Craiova cred că au găsit soluţia miraculoasă de a scăpa de gropile care se formează pe străzile din oraş, după intervenţia furnizorilor de utilităţi. În Bănie apar frecvent avarii sau se introduc utilităţi, motiv pentru care străzile trebuie sparte. Şi mai de fiecare dată, după ce strada este adusă la starea iniţială, aşa cum cer normativele locale în vigoare, asfaltul se lasă. De ce? Din cauza lipsei compactării sau unei compactări necorespunzătoare, cred autorităţile.

Acestea spun că au şi un plan pentru a scăpa de lucrările de mântuială de pe străzile Craiovei: vor modifica Regulamentul referitor la selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului. Mai exact, vor solicita un document nou firmelor agreate care execută lucrările de refacere a străzilor după intervenţia furnizorilor: un buletin de compactare.

Scăpăm de lucrările de mântuială de pe străzile Craiovei? Care ar fi soluția salvatoare

„Buba“ a fost găsită de Aurelia Filip, viceprimarul Craiova, după cum susţine chiar ea.

„Mi s-a dat atribuţia să rezolv o mare problemă cu care se confruntă craiovenii, gropile care apar pe străzi după intervenţia furnizorilor de utilităţi. Am studiat şi am descoperit buba, ca să spun aşa. Vă anunţ oficial că de acum înainte traseul aprobărilor date de primărie pentru repararea străzilor după astfel de intervenţii va fi întrerupt de o cerinţă în plus a noastră.

Pe străzile din Craiova se întâlnesc frecvent zone în care asfaltul s-a lăsat după intervenţia furnizorilor de utilităţi

Aşa că o să venim cu o rectificare a normativelor de agreere a acestor firme prin care le cerem un document nou. Un buletin de compactare, însoţit de o probă de compactare care să ţină pe toată perioada de garanţie a lucrării. Aşa nimeni nu ne mai poate păcăli că sub asfalt este o compactare făcută cum trebuie“, a spus viceprimarul Craiovei.

„Din dorinţa de a se îmbogăţi, firmele apelează la astfel de proceduri“

Aurelia Filip a dat şi un exemplu concret în acest sens. „Un beneficiar care îşi construieşte o casă are dreptul să-şi tragă utilităţile. Merge şi cere Companiei de Apă să se racordeze la reţea. Cei de la CAO îi spun că poate să facă lucrarea cu ei sau cu orice altă firmă doreşte. În 90% din cazuri, este ales un SRL din Craiova care este agreat de primărie pentru acest gen de lucrări. Compania de Apă recepţionează lucrarea de racordare la reţeaua sa de apă sau canalizare şi pleacă. Firma agreată de primărie care trebuie să facă branşamentul are în condiţii să deţină un contract cu o societate specializată în turnarea de covoare asfaltice care să aducă strada la starea iniţială. De obicei aici se întrerup lucrurile, pentru că intervine dorinţa firmei de a obţine cât mai mulţi bani.

Astuparea gropii intră strict în atribuţiile firmei cu care autorul branşamentului are contract. Însă ca între ei plăţile să fie cât mai mici, de cele mai multe ori umplutura gropii se face de către firma neautorizată, iar cel cu care are contract vine şi toarnă doar pojghiţa de asfalt. Primăria, care trebuie să facă recepţia imediat, vine şi vede că strada arată foarte bine. Numai că groapa nefiind compactată, pentru că firma care a executat lucrările de branşare nu are utilajele necesare pentru o compactare ca la carte, asfaltul se lasă ulterior, sub trafic.

Deci, din dorinţa de a se îmbogăţi, firmele apelează la astfel de proceduri“, a explicat viceprimarul. Potrivit acestuia, anul trecut au fost peste 2.000 de spargeri de străzi pentru Compania de Apă şi 600 pentru alţi furnizori de reţele. „Dacă asfaltul se lasă după două săptămâni de la lucrare, avem dreptul să ridicăm agreerea firmei respective“, a mai spus Aurelia Filip.

Scăpăm de lucrările de mântuială de pe străzile Craiovei? Regulamentul a mai fost modificat în 2019

În 2019, Primăria Craiova a mai modificat odată „Regulamentul referitor la selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere“, dar numai un singur articol. Acesta nu se referea însă la calitatea lucrărilor făcute de firmele agreate, ci la perioada în care societăţile respective pot fi selectate. Mai precis, aceste firme puteau fi selectate până atunci doar în primul trimestru al anului, iar modificarea prevedea ca ele să poată fi selectate pe toată durata anului.

A ieşit scandal în şedinţa Consiliului Local în care s-a aprobat modificarea. Consilierul local din partea PNL, Marian Vasile, a cerut atunci ca firmele care repară străzile din Craiova să aibă în proprietate toate utilajele prevăzute în Regulament, iar dacă lucrările sunt de mântuială, amenzile să fie drastice.

„Dacă tot vrem să facem un lucru bun, haideți să profităm de ocazie și să modificăm acest regulament, în sensul de a schimba fraza care spune că aceste societăți trebuie să aibă «în proprietate sau printr-un alt act o serie de alte utilaje» și să ne limităm doar la «în proprietate». Altfel, poate să vină o firmă cu două lopeți, cu contracte de închiriere pentru buldoexcavator, pikhamăr, autogreder și ce mai scrie acolo, iar după ce se autorizează poate rupe contractele. Și ne trezim cu doi lopătari care încurcă orașul“, a solicitat Marian Vasile.

Se vorbea de ceva similar și în 2019

Modificarea respectivă nu s-a făcut, dar consilierul liberal s-a ales cu promisiunea că primăria va fi mai atentă pe viitor cu firmele care repară străzile după avarii sau branşări. „Și eu am obosit rugându-mă de furnizorii de utilități să-și repare în mod civilizat gropile și ceea ce distrug“, a spus atunci primarul de la acea vreme, Mihail Genoiu.

Acesta admitea faptul că „la compactare, la turnarea stratului asfaltic, nimeni nu se mai uită“. „La ora aceasta, cine nu are proces-verbal de compactare a terenului la săpătura respectivă nu i se face recepția“, mai spunea Genoiu. Cu ce vine acum în plus noua conducere a Primăriei Craiova? Cel mai probabil cu introducerea în Regulament a obligativităţii deţinerii buletinului de compactare, însoţit de o probă de compactare.

Ce prevede Regulamentul referitor la firmele care repară străzile după spargere

Regulamentul mai sus menţionat este în vigoare din februarie 2013. El este aplicabil „tuturor agenţilor economici care vor să execute lucrări de aducere la starea iniţială a zonelor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, care au fost afectate de lucrări de investiţii şi reparaţii“. Pentru a participa la procedura de selecţie, societăţile comerciale interesate trebuie să facă dovada că nu se află în lichidare, dizolvare şi procedură de insolvenţă. În plus, trebuie să aibă în domeniul de activitate lucrări de reparaţii drumuri. Firmele mai trebuie să aducă acte din care să se demonstreze o experienţă similară, plus recomandări cu lucrări similare.

La capitolul utilaje, firmele trebuie să depună documente „din care să reiasă că deţin în proprietate sau cu alt titlu legal“ următoarele tipuri de echipamente: buldoexcavator; pikhamăr; încărcător; placă vibratoare; maşini de tăiat rosturi cu disc diamantat; repartizator asfalt; minifinisor asfalt; autogreder; cilindru compactor pentru îmbrăcăminte rutieră; maşină de frezat îmbrăcăminte rutieră; laborator de încercări atestat gr. II sau gr. III. Analizarea documentaţiei depuse se face de către o comisie stabilită prin dispoziţie de primar.

După ce va selecta societăţile comerciale, comisia va elibera pentru fiecare dintre ele un Certificat de Agreere. Acesta dă dreptul firmei respective să încheie contracte de reparaţii drumuri pentru lucrări care se execută pe domeniul public al municipiului Craiova. Contractele se pot încheia atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice. Potrivit Regulamentului în vigoare, amenzile pentru nerespectarea calităţii tehnice a lucrării sunt cuprinse între 2.000 de lei şi 2.500 de lei. Ele pot fi achitate la jumătate în termen de 15 zile.