Rămân pe drumuri unii angajați de la Salubritate, după venirea Iridex? În ședința ordinară de joi a Consiliului Local (CL) Craiova a fost aprobată mandatarea reprezentantului municipiului să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea“.

Concret, din luna aprilie de ridicarea gunoiului menajer din Craiova și transportarea lui la depozitul de deșeuri de la Mofleni se va ocupa un nou operator, Iridex SRL, firma care a câștigat licitația pentru Masterplanul de deșeuri al Doljului.

Consilierii municipali din partea alianței PNL-USR-PLUS au vrut să știe ce se va întâmpla cu cei peste 150 de angajați de la Salubritatea Craiova SRL care vor rămâne, practic, fără obiectul muncii după venirea noului operator. „Noi încasăm taxă fixă de la craioveni, dar plătim către ADI ECODOLJ în funcție de cantitatea care se colectează. Unii cetățeni vor genera mai mult gunoi, alții mai puțini, dar noi plătim indiferent de asta. Cum veți rezolva această problemă, veți pune paznici la fiecare ghenă dintre blocuri? Și câți oameni de la Salubritate își vor pierde serviciul după venirea Iridex?”, a întrebat consilierul local Marian Vasile, președintele PNL Craiova.

Rămân pe drumuri unii angajați de la Salubritate? Ce spune primarul Craiovei

Primarul Lia Olguța Vasilescu a explicat că Masterplanul de deșeuri este derulat de Consiliul Județean Dolj și că instituția va face tot ce este posibil pentru a rezolva problema cu cantitatea de gunoi. În ceea ce privește municipiul Craiova, edilul a afirmat că „va fi un regulament care va fi pus în dezbatere publică și supus apoi atenției Consiliului Local, unde vor fi incluse și sancțiunile pentru cetățenii care nu colectează selectiv“.

„În momentul în care operatorul cel nou va intra și pe Craiova, va scădea taxa și pentru celelalte localități din Dolj”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu. Legat de locurile de muncă desființate de la Salubritate SRL, după ce firma nu se va mai ocupa de activitatea de colectare a gunoiului, primarul Craiovei a afirmat că „până acum nu și-a pierdut nimeni locul de muncă“. Vasilescu a pecizat că în discuțiile purtate cu operatorul privat Iridex s-a stabilit să fie preluați toți cei care lucrau pe mașinile de gunoi pentru colectarea deșeurilor, „mai puțin casierele, pentru care suntem în discuții avansate cu ADI ECODolj pentru a fi preluate, pentru că e nevoie de personal acolo“.

„În principiu sunt oameni deja formați, care au lucrat în acest sistem și sunt convinsă că se vor descurca foarte bine. Noi vom face toate demersurile necesare ca oamenii să nu rămână fără serviciu”, a spus edilul Craiovei.

Rămân pe drumuri unii angajați de la Salubritate? Olguța Vasilescu: „Intenția este ca operatorul să-i preia pe toți“

În discuții a intervenit și Teodor Sas, consilier local PNL, care a repetat întrebarea de bază: „Deci nimeni nu-și va pierde serviciul ca urmare a venirii Iridex?“.

„Eu nu am cum să știu dacă cineva își va pierde sau nu locul de muncă. În primul rând, există și o lege, care spune că dacă sunt soț și soție și se fac disponibilizări unul singur este disponibilizat. Așa este legea. Am spus că noi facem toate demersurile necesare ca acești oameni să se reangajeze, mai puțin casierele, pentru care soluția de angajare este ADI ECODolj. Intenția este ca operatorul să-i preia pe toți. Sper că am fost destul de clară“, a răspuns Lia Olguța Vasilescu.

Consilierii alianței de dreapta nu l-au vrut pe Tănăsescu la RAT

În ședința CL de joi s-a discutat, printre altele, și de numirea lui Marcel Tănăsescu la conducerea RAT SRL pentru următorii patru ani. Propunerea a venit din partea executivului, după ce mandatul de administrator al lui Tănăsescu expira la data de 28 februarie. El a fost numit în această funcție în noiembrie 2020, iar în ședința din 15 decembrie i-a fost prelungit de urgență mandatul, care expira atunci la 31.12.2020. Consilierii municipali din partea USR-PLUS nu au fost de acord cu propunerea de acum a executivului, cerând „un proces transparent și meritocratic pentru desemnarea unui nou administrator prin concurs“.

„În ședința din data de 15 decembrie a anului trecut, mandatul domnului Tănăsescu a fost prelungit de urgență. Urgenţa introducerii pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local a fost justificată prin obligativitatea asigurării continuităţii managementului RAT SRL. Din acel moment până în prezent administrația Craiovei a avut timp pentru a demara un proces transparent și meritocratic pentru desemnarea unui nou administrator prin concurs. Acest lucru nu s-a întâmplat, justificarea fiind faptul că RAT Craiova este un SRL și din această cauză nu s-ar afla sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Din acest motiv consilierii Alianței USR-PLUS vor vota împotriva desemnării domnului Tănăsescu și vor propune amânarea desemnării unui nou administrator la RAT până când nu se va organiza un concurs public și până nu va fi clar cine face selecția și pe baza căror criterii, așa cum este prevăzut în lege“, a fost mesajul celor de la USR-PLUS.

Tănăsescu a fost numit la RAT cu scorul de 14-13

„În plus, ne dorim ca obiectivele pe care le va avea noul administrator să fie atât cantitative, cât și calitative, astfel încât să avem premisele unei administrări eficiente, în interesul cetățeanului“, au mai solicitat consilierii locali USR-PLUS.

Împotrivă au fost și consilierii din partea PNL, dar proiectul de hotărâre a trecut de vot cu scorul devenit deja clasic în CL Craiova: 14-13 în favoarea PSD+PER.

Pe ce subiect s-au mai contrat consilierii de dreapta cu executivul

Și creșterea valorii investițiilor la două obiective a generat discuții. În CL Craiova a fost aprobată actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică“.

Noua valoare totală a investiției a devenit acum 29.958.066 lei, din care construcţii și montaj -18.519.456 de lei. Cu peste cinci milioane de lei mai mult decât valoarea devizului aprobat în august 2019, respectiv 24.585.574 de lei. Explicațiile majorării valorii investițiiei au fost multe, însă nu și pe placul consilierilor alianței de dreapta. Aceștia au cerut o detaliere mai amplă a tuturor acestor costuri.

La rândul ei, modernizarea străzii Teilor din Craiova va costa, mai nou, 6.236.751 de lei, potrivit noilor indicatori tehnico-economici aprobați joi de Consiliul Local Municipal. Din acești bani, partea de construcţii – montaj ar costa 5.641.262 de lei (TVA inclus). Față de devizului general aprobat în urmă cu exact cinci ani – 5.472.160 lei valoarea totală, investiția a crescut cu 764.591 de lei.

În raportul atașat proiectului de hotărâre au fost trecute motivele acestei majorări, și anume faptul că pe strada Teilor se va descărca traficul de pe drumul expres Craiova – Pitești și că artera va suferi modificările de rigoare. Consilierii de dreapta au reproșat executivului că se știa demult de acest drum expres și că strada Teilor trebuia configurată de la început în forma stabilită acum prin proiectul tehnic.