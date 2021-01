Cursă în premieră la Aeroportul Craiova. Charter direct Craiova – Sharm El Sheikh (Egipt)

Cursă în premieră la Aeroportul Craiova. De pe Aeroportul Internațional Craiova se va putea zbura direct, pe data de 30 aprilie, către celebra destinație de vacanță Sharm El Sheikh, din Egipt.

Este vorba de un singur zbor dus-întors, în sistem charter, cu întoarcere pe 7 mai, pe care Agenția de Turism Mapamond și turoperatorul Cocktail Holidays, în parteneriat cu Aeroportul Craiova și Consiliul Județean Dolj, îl vor pune la dispoziția oltenilor.

Charterul cu plecare din Craiova vine în completarea ofertei de zboruri din București cu destinația Egipt și, dacă va avea succes, ar putea urma și alte curse, după cum au precizat reprezentanții Mapamond și Cocktail Holidays. Pachetele de vacanță cuprind 7 nopți de cazare la hoteluri de 4* și 5* cu masă inclusă, taxe de aeroport, asigurare medicală și storno și transfer de la aeroport la hotel și retur. Tarifele pornesc de la 648 de euro/persoană și cresc în funcție de preferințele legate de hotel.

Cursă în premieră la Aeroportul Craiova. Turiștii trebuie să prezinte la aterizare un test negativ de coronavirus

Zborul va fi operat în colaborare cu compania aeriană Egyptair, care va pune la dispoziția turiștilor ce vor pleca de la Craiova o aeronavă din flota Airbus 220 Neo, cu 146 de locuri. Pasagerii vor beneficia de catering pe perioada zborului de trei ore, Wi-Fi și monitoare TV cu inflight entertainment. De menționat că toți turiștii care ajung aici trebuie să facă dovada unui test PCR SARS-COV2 negativ, iar hotelurile au un grad de ocupare de 50%, din cauza restricțiilor de distanțare impuse.

„După aproape un an în care Aeroportul Internațional Craiova a avut de suferit din cauza restricțiilor impuse de pandemie, suntem în măsură să anunțăm că, împreună cu partenerii noștri – Agenția de Turism Mapamond și turoperatorul Cocktail Holidays, punem la dispoziția oltenilor o nouă destinație de vacanță cu plecare de aici – Sharm El Sheikh, din Egipt“, a afirmat Sorin Manda, noul director general interimar al Aeroportului Internațional Craiova.

Continuă investițiile la Aeroportul Craiova

La rândul său, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a reamintit importanța pe care o are Aeroportul Craiova pentru instituția pe care o conduce și a anunțat că investițiile la aeroport vor continua.

Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj

„Aeroportul rămâne printre obiectivele investiționale importante ale Consiliului Județean Dolj. Dacă în anii trecuți am reușit să refacem pista de aterizare și am reabilitat și extins de 4 ori platforma de staționare a aeronavelor, printr-un demers de peste 20 de milioane de euro, acum avem în derulare 3 proiecte mari. Unul dintre ele vizează extinderea actualelor terminale de plecări și de sosiri, printr-o investiție în valoare de peste 6 milioane de euro, finanțată din bugetul propriu. Astfel, vom construi 2 corpuri de clădire, cu o suprafață desfășurată de 2.250 de metri pătrați, și vom crește capacitatea de procesare până la 1.150.000 de pasageri pe an.

Un alt doilea demers urmărește creșterea gradului de siguranță pentru toți cei care tranzitează aeroportul, printr-o serie de lucrări și achiziții pentru care am obținut finanțare din fonduri europene de peste 15 milioane de euro. De asemenea, Consiliul Județean Dolj a alocat din fonduri proprii 500.000 de euro pentru modernizarea și extinderea parcării aeroportului“, a afirmat Cosmin Vasile.