Război pe linia de hotar

“Am văzut că locatarii din blocul vecin ne acuză de tot felul de nereguli. Aceste acuzații sunt nefondate. Noi am obținut autorizația de construire și am respectat-o întocmai. Poate locatarii nu știu, sunt în eroare. Constructorul de la care ei au cumpărat se pare că nu a respectat linia de hotar. Dacă ei au respectat legea, de ce clădirea nu are geamuri mate către proprietatea învecinată? Să nu mai spun, când noi am cumpărat terenul și am obținut documentația necesară începerii lucrărilor, pluviala de la blocul vecin se scurgea pe terenul nostru. Am făcut pe proprie cheltuială pluvială blocului vecin. Noi am respectat limita de vecinătate. Blocul nostru nu umbrește clădirea vecină. Avem studiu de însorire făcut, altfel nu primeam autorizația”, explică Geanina Petcu.