Haosul din construcții. Locatarii unui bloc vor „admira” peretele altui bloc

“Ne deranjează că blocul este foarte aproape de noi. Înainte era o casă și nu ne-am gândit că s-ar construi un bloc. Noi avem geamurile la bucătărie, baie și unul dintre dormitoare înspre noul bloc. Dacă întinzi mâna atingi noua clădire. Eu voi avea un zid în fața geamurilor. Nu mai vorbesc de lumină, nu vom mai avea o rază de lumină. Va fi un bloc cu șapte etaje care ne ia toată lumina. Zgomotul din șantier ne deranjează, ne-au stropit mașinile cu beton.

Este un adevărat coșmar de când lângă blocul nostru a apărut acest șantier. Ce să mai spun de însorire, sigur nu se respectă. Noi eram pe partea de răsărit și tot timpul aveam lumină. Eu am sunat și la poliție. Vecinii au mers la Disciplina în Construcții. Am înțeles că au autorizație, era normal că suntem în buricul orașului. Am mai înțeles că și vecinii din casa învecinată sunt deranjați. Cu cel care construiește nu putem vorbi civilizat că ne jignește mereu. Este o mare problemă”, spune o locatară din blocul de la numărul 32 de pe strada Șoimului.