Craiovenii, la alegerile parlamentare: „Votăm pentru mai bine“ (VIDEO)

208.431 de persoane (un procent de 36,82%) s-au prezentat la urne în județul Dolj, la alegerile parlamentare de ieri. Asta dintr-un total de 565.981 de doljeni, câți erau înscriși pe listele permanente. 181.677 dintre votanți au fost de pe listele permanente, restul votând pe liste suplimentare (22.761) sau cu urna mobilă (3.993).

Scrutinul de ieri a arătat că în Craiova, dar și în câteva dintre localitățile limitrofe oamenii nu și-au schimbat mentalitatea față de alegerile locale din 27 septembrie. De fapt, au mers la vot pentru același lucru: să fie mai bine. Fără să spună și ce anume vor să schimbe prin votul lor. Au fost însă și câțiva doljeni care au ieșit din „tipare“.

Primar din Dolj: „Nu mai este același interes ca la locale“

În mediul rural, ieri la prânz, în jurul secțiilor de votare bătea vântul și la propriu și la figurat. Lumea nu prea s-a mai înghesuit la vot, poate și din cauza vântului rece care a bătut toată ziua. Sau poate nici interesul nu a mai fost la fel de mare, după cum avea să spună și un edil. „Nu vine lumea pentru că nu mai este același interes ca la alegerile locale. Atunci s-a făcut o altfel de campanie, din ușă în ușă, acum candidații au fost doar așa, în trecere prin comună. Pe 27 septembrie primarii au fost primii interesați să adune voturi“, susține un primar din Dolj.

Nici localnicii nu au fost prea vorbăreți. Au intrat în secțiile de votare, au votat și au plecat în grabă. Probabil și pentru că era zi de sărbătoare. Cei mai tineri au spus că au votat pentru o schimbare. Ce fel de schimbare? „Păi cred că în primul rând ar trebui o schimbare de mentalitate“, a fost de părere un tânăr care votase la secția din comuna Malu Mare. În rest, fiecare a folosit deja celebra frază „am votat pentru a fi mai bine“. Un bătrân în cârje, care tocmai ce își exprimase opțiunea de vot, a spus că și-ar dori mai multă unitate și înțelegere între cei din Parlament.

Craiovenii, la alegerile parlamentare. Pensionar: „Îmi vreau copiii și nepoții înapoi în țară!“

La secția de votare de la Făcăi, un craiovean ieșit de mult la pensie a afirmat că și-ar dori o pensie mai mare. Apoi a pomenit de copii, care au plecat în străinătate. I-ar vrea înapoi acasă. „Am rămas singur, copii sunt în străinătate. Aș vrea să se facă mai mult pentru ca cei plecați să se întoarcă acasă. Îmi vreau copiii și nepoții înapoi în țară! Îmi este greu fără ei. Am avut o nepoțică, acum au luat-o și pe ea în străinătate. Este la grădiniță în Norvegia. Îmi este tare dor de ea. Pentru ei am votat, să-i am înapoi lângă mine“, a spus bătrânul, cu lacrimi în ochi.

O altă secție de votare din Craiova, un alt pensionar. Și altă motivație. „Am venit la vot cu un singur scop. Să dau jos cu Orban (premierul Ludovic Orban – n.r.). Asta vreau“, a spus bărbatul.

Agitație mai mare era la secțiile de votare de la Liceul Tehnologic Auto, din cartierul Romanești. E drept, aici erau și patru secții de votare. „Am votat să ne fie mai bine, să fie locuri de muncă, pentru mai bine în general. Am votat pentru gospodărirea orașului“, a spus o craioveancă. „Păi se pot ocupa și de orașul nostru, pentru că sunt de aici“, a mai spus aceasta, întrebată fiind cum se pot ocupa de Craiova parlamentarii ajunși la București. În aceeași notă s-a înscris și un tânăr ieșit de la urne. El a precizat, scurt, că a votat pentru schimbare și pentru a fi mai bine. La fel ca și majoritatea celor chestionați ieri, după ce au pus ștampila pe parlamentarii de care ar dori să fie reprezentați în următorii patru ani.