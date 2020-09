Craiovenii, la vot după „modelul Hagi“: Să fie bine, ca să nu fie rău

Craiovenii, la vot după „modelul Hagi“. Craiovenii nu s-au speriat de noul coronavirus şi au ieşit, duminică, la vot. Nu au ştiut însă, concret, pentru ce au votat.

Până ieri, la ora 17.00, media prezenţei la urne pe fiecare secţie în parte oscila între 23% şi 35%. Cei care s-au prezentat la vot nu au avut prea multe de spus, alegând „modelul Hagi“. Întrebaţi ce-şi doresc de la viitorul primar şi de la candidaţii pe care au pus ştampila, craiovenii au avut acelaşi răspuns: să le fie mai bine.

„Să fie bine, ca să nu fie rău“, vorba celebrului fotbalist român Gheorghe Hagi. Exact asta şi-au dorit craiovenii, însă niciunul nu a ştiut să explice ce însemnă „mai bine“. Doi pensionari, soţ şi soţie, care tocmai ieşeau din secţia de votare, au afirmat că speră la mai bine. Femeia a adăugat că se referă la binele copiilor, pentru că „noi nu ştiu cât mai trăim“. „Vreau ca şi copiii ăştia să aibă un viitor. Mă gândesc la nepoţi, să se întoarcă acasă, să muncească aici, să nu mai stăm cu dorul lor“, a mai spus femeia.

Au fost respectate măsurile de protecţie împotriva Covid-19

Dacă la capitolul speranţe pentru viitor oamenii au fost vagi în exprimare, la capitolul respectării măsurilor de protecţie împotriva Covid-19 s-au declarat cu toţii mulţumiţi.

Craiovenii, la vot. S-a ţinut cont de toate măsurile de protecţie împotriva Covid-19. 1 de 8

„Nu este nicio problemă, ne dezinfectăm, purtăm mască, nu este aglomeraţie. Este organizare bună“, susţineau cei chestionaţi. La unele şcoli din Craiova, intrarea şi ieşirea erau separate. „Sunt circuite separate, pe o parte se intră către secţii, pe altă parte se iasă. Mai greu cu oamenii până îşi dau seama de ce secţie aparţin, dar îi îndrumăm. Le măsurăm temperatura la intrare, se dezinfectează pe mâini, este dezinfectat şi actul de identitate, ei sunt cei care aplică timbrul autocolant, respectăm toate regulile“, a precizat unul dintre responsabilii cu organizarea alegerilor la o secţie din Craiova.

Craiovenii, la vot: „Nu au dublat alocaţiile, nu-i mai votăm!“

Alte secţii de votare din Craiova, alte doleanţe din partea alegătorilor. La o secţie din cartierul Craioviţa Nouă, un alegător care ţinea în braţe un căţel era ferm. „Nu-i mai votăm pe ăştia! Nu au dublat alocaţiile, gata, la revedere. Să fie sănătoşi! Îi votăm pe ceilalţi“, a spus bărbatul.

O pensionară blajină afirma la ieşirea de la urne că „aleşii ar putea face multe, dar nu au fonduri suficiente“. „Ce să facă şi ei, dacă nu sunt bani. Cu ce să facă? Au mărit acum pensiile cu 40%, dar vă daţi seama că nu au de unde să ia banii ăştia să îi dea la pensionari. Eu am 1.200 de lei şi mi-au mai dat 140 de lei. Cunosc persoane, vecine cu mine, care nu au muncit nicio zi în viaţa lor şi au pensie la fel ca mine, care am asudat 30 de ani. Au pensie socială şi pensie de handicap. Aici ar trebui să intervină guvernanţii. Să nu se mai dea ajutoare sociale la oricine. Trebuia să fi mărit pensiile cu 40%, dar până la o anumită limită. Adică eu cu 1.000 de lei mai primesc 400, iar ăla cu 2.000 de lei primeşte 800 de lei. Păi, este corect aşa? Eu şi cu 14% am fost mulţumită. Să crească pensiile cu 40%, dar poate doar cele până în 2.000 de lei. Aşa ar fi fost mai bine, că nu sunt bani pentru toţi“, a spus femeia.

După afirmaţiile ei, te-ai fi aşteptat să fie de partea PNL, având în vedere criticile aduse la mărirea pensiilor cu 40%. Şi, totuşi, nu a fost aşa. La plecare, femeia a dezvăluit şi numele candidatului la primăria Craiova pe care a pus ştampila: candidatul PSD.