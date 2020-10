Craiovenii s-au înghesuit la catedrală fără ştirea prefectului. În timp ce prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca, vorbea, ieri, de măsurile luate în judeţ pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru“ din Craiova oamenii se adunau în grupuri mari să se roage.

A fost, e drept, şi mare sărbătoare religioasă: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Forţele de ordine au asigurat, însă, respectarea măsurilor de siguranţă. Lucru de care prefectul de Dolj nu ştia nimic.

Prefectul de Dolj Nicuşor Roşca a tras, ieri, un semnal de alarmă în privinţa infectărilor cu noul coronavirus din judeţ. Roşca a recomandat cetăţenilor, într-o conferinţă de presă, să respecte măsurile de prevenţie stabilite de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU).

El a avertizat că lupta cu virusul nu se dă în spitale, ci în afara lor şi că totul depinde de modul în care oamenii înţeleg să se protejeze de o eventuală infectare cu Covid-19. În timp ce prefectul de Dolj vorbea despre măsurile de siguranţă luate în judeţ, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru“ din Craiova oamenii se adunau în grupuri mari să se roage. A fost, e drept, mare sărbătoare religioasă: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Craiovenii s-au înghesuit la catedrală 1 de 5

Preoţii au scos afară racla cu sfintele moaşte, pentru ca oamenii să se poată ruga în aer liber, iar forţele de ordine, prezente în număr mare, au asigurat respectarea măsurilor de siguranţă. Lucru de care prefectul Nicuşor Roşca nu ştia nimic. Sau cel puţin asta a dat de înţeles.

Craiovenii s-au înghesuit la catedrală. Prefectul de Dolj, salvat de ISU

Întrebat dacă are cunoştinţă despre o astfel de situaţie, prefectul de Dolj a spus că „orice eveniment cu publicul este interzis sau se face cu derogare, iar eu nu am primit nicio derogare legat de vreo activitate religioasă cu ocazia Sfântului Dumitru“. Când i s-a spus că oamenii se duc în masă la catedrală, Nicuşor Roşca a precizat doar că „echipajele de poliţie şi jandarmi vor verifica dacă sunt respectate măsurile de siguranţă împotriva răspândirii noului coronavirus“.

Prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca, şi colonelul Bogdan Vlăduțoiu, de la ISU Dolj

„Nu am nicio informaţie dacă evenimentul are loc înăuntru sau afară“, a mai spus prefectul. El a fost salvat de colonelul Bogdan Vlăduțoiu, din cadrul ISU Dolj. „Sunt permise slujbele care se desfăşoară în lăcaşele de cult, cu respectarea întocmai a normelor de protecţie sanitară. Se interzic doar pelerinajele pentru persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă“, a explicat Bogdan Vlăduțoiu.

Nicuşor Roşca: Lupta cu coronavirusul nu se dă în spitale, ci în afara lor

Revenind la subiectul conferinţei de presă organizate ieri de Prefectura Dolj, aceasta a avut ca temă situaţia din judeţ legată de infectarea cu Covid-19. Alături de prefectul județului şi de colonelul Bogdan Vlăduțoiu de la ISU Dolj, la întâlnirea cu mass-media a luat parte şi Iuliana Manea, director adjunct Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dolj.

Prefectul Nicuşor Roşca a făcut o scurtă radiografie a situaţiei din Dolj. „Săptămâna trecută, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă am adoptat o serie de măsuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus. Astăzi (ieri – n.r.) am avut o nouă şedinţă de lucru şi am analizat evoluţia numărului de cazuri. Nu este un trend descrescător, dar nici crescător şi ăsta e un lucru pozitiv, pentru că nu am mai depășit ca și medie 150 de cazuri pe zi. Asta se datorează şi măsurilor pe care le-am luat, cum ar fi purtarea obligatorie a măştii în spaţiile închise şi deschise şi distanţarea socială.

Oamenii trebuie să aibă grijă la igiena mâinilor, trebuie să evite locurile aglomerate pentru a nu aglomera apoi spitalele. Trebuie spus că lupta cu coronavirusul nu se dă în spitale, ci în afara lor. Dacă noi am conştientiza că trebuie să respectăm aceste măsuri stabilite şi în CJSU şi spitale vor fi mai bine gestionate, iar medicii de acolo vor putea să-şi facă meseria mult mai degajaţi decât sunt acum“, a afirmat Nicuşor Roşca.

Craiovenii s-au înghesuit la catedrală. Ce sfat dă prefectul de Dolj

„Nu vrem să creăm panică în rândul craiovenilor şi doljenilor, dar venim cu rugămintea de a respecta aceste măsuri, iar dacă observă anumite evenimente legate de acest virus să apeleze la 112.

Ideea este că în această perioadă în care ne aflăm trebuie să respectăm toate măsurile de siguranţă, iar rezultatul se va vedea în următoarele 14 zile. Toţi cei care suntem implicaţi în gestionarea acestei pandemii în judeţul Dolj ne dorim şi facem tot ce se poate pentru ca numărul de cazuri să scadă“, a mai spus prefectul de Dolj.

Iuliana Manea: Personalul sanitar este la limita puterilor

Despre măsurile restrictive a vorbit și Iuliana Manea, din partea DSP Dolj. „Populația trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte aceste măsuri restrictive care sunt temporare, iar orice activitate economică nu trebuie să primeze în fața vieții. Să acordăm o șansă vieții, acesta este mesajul pe care vrea să îl transmită Direcția de Sănătate Publică.

Iuliana Manea (centru), director adjunct DSP Dolj

Rugămintea mea este ca de la copil și până la cea mai în vârstă persoană din judeţ, să poarte masca oriunde, să nu refolosească masca de unică folosință, să o schimbe la 4-5 ore. Este bună și o mască de pânză în final, dacă nu îşi permit una profesională, ca să zic aşa. Şi să se evite pe cât posibil aglomeraţiile, orice fel de aglomeraţie. Lupta nu se dă în spital sau în sistemul sanitar, lupta se dă pe stradă. Personalul sanitar, după opt luni de pandemie, este la limita puterilor și dacă nu vom fi ajutați de cetățeni, nu va fi chiar bine pentru nimeni“, a precizat Iuliana Manea.

„O simplă donare de plasmă de la un pacient Covid-19 poate salva șase vieți”

„Directorul adjunct al DSP Dolj a mai menţionat că s-a reuşit ca persoanele asimptomatice din judeţ să stea în izolare la domiciliu, cu indicaţia ca, în cazul în care starea lor de sănătate se deteriorează, să sune la 112 şi să se prezinte la spital. „Nu suntem în situaţia în care spitalele să fie pline. Într-adevăr, nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă sau dacă se eliberează un loc se ocupă în 10-15 minute, pentru că sunt pacienţi în aşteptare, fie pe secţii, fie în UPU“, a spus Manea.

Aceasta a avut un mesaj şi pentru pacienții care au fost pozitivi cu Covid-19 şi s-au vindecat. „Vă rog, duceți-vă și donați plasmă la Centrul Regional de Transfuzii, care are sediul lângă Spitalul Județean de Urgență. O simplă donare de plasmă de la un pacient Covid-19 poate salva șase vieți”, a afirmat Iuliana Manea, director adjunct DSP Dolj.

DSP vrea ca Spitalul CFR şi Spitalul Militar să devină suport Covid

Spitalul CFR şi Spitalul Militar din Craiova ar putea să devină unităţi suport pentru Covid-19. Informaţia a fost făcută publică, ieri, de către Iuliana Manea, director adjunct la Direcția de Sănătate Publică Dolj. Ea a precizat că „în judeţul Dolj s-a încercat ca activitatea în spitale să fie manageriată în aşa fel încât spitalele să intre treptat în lupta cu noul coronavirus“.

„În momentul în care Spitalul de Boli Infecţioase Craiova a atins capacitatea maximă, s-au deschis toate clinicile Spitalului Filantropia din cartierul Sărari. S-au extins internările aici, apoi a intrat în această luptă şi Spitalul Băileşti, care se află la capacitate maximă pe secţia de boli infecţioase. A intrat apoi şi Spitalul Dăbuleni, care este aproape de maximum cu capacitatea.

Am solicitat acum Ministerului Sănătăţii să intre şi Spitalul CFR tot pe suport Covid. Aici încercăm să rezolvăm şi cu nişte paturi de terapie intensivă în plus, în prima fază doar pentru cazurile mediu grave, pentru că nu există suficiente ventilatoare. Aşteptăm ca în două săptămâni să primim şi aceste ventilatoare.

De asemenea, am solicitat Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale ca şi Spitalul Militar din Craiova să intre în acest circuit de suport Covid, pentru că şi aici există secţii de boli infecţioase şi pneumologie şi sunt şi specialiştii necesari“, a dezvăluit Iuliana Manea.