De ce a întârziat cu un an reabilitarea podului suspendat

Reabilitarea podului suspendat din Parcul „Nicolae Romanescu“ este, în sfârșit, gata. La aproape un an de când lucrările de restaurare și consolidare trebuia finalizate, municipalitatea a anunțat că traficul pe pod a fost reluat.

Publicul nu a mai avut acces pe podul suspendat din primăvara anului 2017 (29 martie), iar reabilitarea lui a demarat la începutul anului trecut. Constructorul, Antriter Manual Art SRL din București, a avut ca termen de finalizare data de 25 noiembrie 2019, dar lucrările au întârziat foarte mult.

De ce? Pentru că a fost vorba de o lucrare complexă din punct de vedere a avizelor care trebuia obținute de la Ministerul Culturii pentru fiecare material folosit la reabilitare, după cum a precizat primarul încă în funcție, Mihail Genoiu.

„Fiind vorba de un monument istoric, toate lucrările care s-au făcut au avut nevoie de avizul Ministerului Culturii, de la vopseluri, lemn și tot ce s-a folosit. Iar acești avizatori sunt foarte puțini în țară. Cel mai mult a durat în această perioadă verificarea tensiunii din cablurile de la pod. Există un singur astfel de verificator în țară, până când a fost găsit, până când a fost disponibil și tot așa. Lucrarea în sine a fost foarte complexă, deși nu părea la prima vedere, de aceea a și costat un milion de euro. S-a întârziat însă din cauza acestor lucruri, faptul că unele materiale au fost respinse de minister și a trebuit să se stea după fiecare aviz în parte. Toate vopselurile și materialele folosite a trebuit să fie conforme cu cerințele Ministerului Culturii“, a explicat edilul.

Se circulă doar într-un singur sens

Circulația pe pod a fost reluată, însă doar pe un sens. „Edificiul a fost supus în ultima perioadă unui proces de restaurare și a fost redeschis traficului pietonal. O componentă extrem de importantă din procesul de reabilitare a constat în garantarea siguranței oamenilor, mai exact verificarea tensiunilor în cablu, iar când acest lucru a fost certificat, traficul a fost reluat pe pod. S-a avut în vedere ca darea în folosință a podului să respecte măsurile de siguranță impuse, iar traficul să se desfășoare într-un singur sens, respectiv dinspre Castelul Fermecat spre piciorul sudic al podului“, era anunțul de ieri al primarului Mihail Genoiu.

Pe podul suspendat din Parcul „Romanescu“ se poate circula din nou, după mai bine de trei ani

De ce doar într-un singur sens? „Asta a fost o hotărâre a noastră. Și este din cauza măsurilor de siguranță impuse de pandemia de coronavirus. Am constatat că atunci când s-a deschis podul lumea s-a îmbulzit din ambele sensuri, s-a creat aglomerație și am decis că este mai bine așa, pentru că devenise periculos pentru sănătatea oamenilor. Nu este ceva permanent, este doar pentru siguranța oamenilor. Așa cum am stabilit ca și la accesul în parc, în piețe, în târguri să se intre pe o parte și să se iasă pe altă parte. Se va ridica această restricție imediat ce vom fi în siguranță“, a spus edilul.

Reabilitarea podului suspendat. În ce au constat lucrările

Lucrările la podul suspendat au constat în curățare prin abraziune cu jet de particule minerale, biocidare, consolidare, refacerea elementelor decorative de la parapetul și apareiajul grinzii podului, corecție cromatică, tratament hidrofob. La calea de rulare s-au aplicat niște inhibatori de rugină. Podina din lemn a fost prinsă cu șuruburi metalice, în două straturi așezate la 90 de grade. Aceasta este protejată și tratată împotriva umezelii, iar stratul de călcare are niște mici striații, care să împiedice alunecarea.

Reabilitarea podului suspendat din Parcul „Nicolae Romanescu“ este, în sfârșit, gata

De asemenea, au mai fost lucrări de refacere a hidroizolaţiei teraselor portalurilor cu turnuri crenelate de la capătul podului, precum și de realizare a unui sistem arhitectural de iluminat pe timp de noapte. Valoarea totală a investiţiei s-a ridicat la 5.102.000 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată din fonduri europene.