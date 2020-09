USR-PLUS vrea alianţă cu PNL. Se decide soarta Consiliului Local (CL) Craiova! Alianţa USR-PLUS a anunţat, astăzi, că este dispusă să încheie o alianţă cu PNL şi să se creeze, astfel, o majoritate în Consiliul Local.

PNL a obţinut la Craiova, în urma votului de duminică, nouă mandate de consilieri locali, în timp ce Alianţa USR-PLUS va avea cinci mandate. Cu 14 consilieri din 27, alianţa PNL-USR-PLUS ar forma majoritatea în CL Craiova şi va avea puterea de decizie.

De asemenea, alianţa va da şi cei doi viceprimari ai Craiovei, iar USR-PLUS a venit cu primul nume: Cezar Drăgoescu. „Este o singură variantă, aceea de a merge împreună cu PNL și am avut deja primele contacte, urmând să formăm o alianță împreună cu PNL. Alianța USR-PLUS își propune să dea unul dintre viceprimari, iar propunerea noastră este Cezar Drăgoescu”, a afirmat Gabriel Păunică, președintele PLUS Dolj. O variantă îmbrăţişată şi de USR Dolj.

”Să vedem partea plină a paharului, că avem cinci consilieri în CL și că vom reuși, împreună cu cei de la PNL, să avem majoritatea. Să nu uităm că timp de patru ani, PSD a avut majoritatea în CL, cu 19 consilieri”, a spus şi Lucian Săuleanu, candidatul alianţei la Primăria Craiova care s-a clasat pe locul patru, cu 13% din voturi.

USR-PLUS vrea alianţă cu PNL. Cezar Drăgoescu: „Vom lucra în slujba și în interesul cetățenilor“

Cezar Drăgoescu, propunerea USR-PLUS pentru funcţia de viceprimar al Craiovei, a fost al doilea pe lista de consilieri locali prezentată de alianţă, după Lucian Săuleanu. „Începând de azi Craiova nu mai este roșie, nu mai este un fief PSD întrucât numărul mandatelor de consilieri obținute de USR-PLUS (5) coroborat cu numărul mandatelor de consilieri obținute de PNL (9) reprezintă o viitoare și foarte probabilă majoritate în Consiliul Local Craiova“, susţinea Cezar Drăgoescu după aflarea rezultatului votului de duminică.

„Noi cu siguranță nu vom dezamăgi în următorii patru ani, vom readuce normalitatea în cadrul primăriei și vom lucra în slujba și în interesul cetățenilor. După 30 de ani de la Revoluție, în sfârșit, în Craiova apare o nouă clasă politică, formată din oameni tineri, capabili, onești, oameni formați în mediul privat, care vin să-și aducă expertiza la stat, oameni care se pun în slujba acestui oraș. De săptămâna viitoare, vom avea majoritate cu PNL și, practic, în Craiova va fi o guvernare de dreapta. Principalul nostru obiectiv e să ne ducem proiectele în CL spre implementare, spre a crește standardul acestui oraș”, a fost mesajul de astăzi al lui Cezar Drăgoescu.

USR-PLUS spune „nu“ unei alianţe şi cu PER

Useriştii resping însă orice înțelegere şi orice alianţă cu Partidul Ecologist Român (PER). Asta pentru că partidul a fost reprezentat la alegeri de Antonie Solomon. Acesta a obţinut circa 21% din voturi, iar PER s-a ales cu trei mandate de consilieri locali.

„Nu ne propunem să facem o alianță cu PER. Din ce știu există o invitație din partea lor. Ne și surprinde, atât timp cât noi am susținut foarte clar: fără penali în funcții publice“, a spus Garbiel Păunică, preşedintele PLUS Dolj, cu aluzie la fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, condamnat pentru luare de mită.