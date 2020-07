Tel Drum repară, în sfârşit, gurile de canal de pe Râului

Gurile de canal de pe strada Râului din Craiova au intrat, în sfârşit, în reparaţii.

Firma Tel Drum SA din Alexandria, cea care a modernizat strada Râului în cadrul unui proiect cu fonduri europene în valoare de peste 10 milioane de euro, s-a întors în Bănie pentru noi lucrări. De fapt, pentru aceleaşi lucrări pe care le face aproape în fiecare an de când drumul a fost recepţionat (24 iunie 2016): refacerea asfaltului din jurul capacelor de canalizare. Şi de fiecare dată strada Râului „recidivează“, în lipsa unor intervenţii de anvergură.

În urmă cu două luni, Gazeta de Sud prezenta imagini cu modul în care arăta această arteră, de care se alege praful de la an la an. O stradă care a prezentat deficienţe încă de la recepţie şi care nu a beneficiat în tot acest timp de reparaţii majore. Doar de acele colmatări ale fisurilor și crăpăturilor apărute în carosabil chiar înainte de finalizarea lucrărilor, plus de refacerea gurilor de canal distruse.

Strada Râului se află încă în garanţie, iar toate intervenţiile se fac de către constructor, pe cheltuiala sa. Aşa s-a întâmplat în 2018, când Tel Drum a trecut la remedierea deficienţelor de pe Râului după mai mult solicitări din partea Primăriei Craiova, aşa a fost şi anul trecut. Acum, lucrările se repetă, pentru că asfaltul a cedat din nou.

Sunt suficiente doar aceste intervenţii la gurile de canal de pe Râului?

Primăria susţinea în primăvară că firma din Alexandria a fost deja înștiințată în legătură cu problemele de pe strada Râului și chemată pentru reparaţii. Săptămâna trecută, o echipă de la Tel Drum a ajuns în Craiova şi a demarat, în sfârşit, lucrările respective. A fost spart asfaltul din jurul gurilor de canal care deveniseră adevărate pericole pentru şoferi, s-a lucrat puţin la stratul de dedesubt şi urmează să fie turnat din nou asfalt.

Se lucrează la gurile de canal de pe strada Râului din Craiova

Până atunci, lucrările au fost semnalizate cu balize. Dacă circuli în aceste zile pe strada Râului îţi dai seama de toate problemele apărute la partea carosabilă după numărul de balize întâlnite pe drum. De fapt, de când a intrat în reabilitare și a putut fi circulată (s-a lucrat pe tronsoane), nu a fost zi în care pe această arteră importantă din Bănie să nu fie sesizată vreo problemă legată de modul cum se comporta asfaltul.

Şi atunci, apare întrebarea: sunt suficiente doar aceste intervenţii la gurile de canal? Mai ales că ele se execută, practic, în fiecare an, dar nu rezistă decât câteva luni. Constructorul pare să-şi fi dat mai mult interesul de data asta, după suprafaţa decopertată din jurul canalizărilor cu probleme, însă aspectul general al străzii Râului rămâne acelaşi: un drum cârpit care a „înghiţit“ milioane de euro. Mai ales că firma de construcţii nu a intervenit niciodată pentru a remedia şi zonele cu asfalt lăsat, care devin tot mai dese, chiar şi pe tronsonul unde a fost refăcută structura rutieră a drumului.

Ce se întâmplă cu strada Constantin Brâncoveanu?

Un cititor GdS ne-a sesizat în legătură cu lucrările începute şi lăsate de izbelişte pe strada Constantin Brâncoveanu din cartierul Craioviţa Nouă. Lucrările ar fi demarat în urmă cu două săptămâni, când muncitorii au venit şi au scos o parte din borduri. După care s-ar fi făcut nevăzuţi.

Strada Constantin Brâncoveanu din Craiova, în reparaţii de peste două săptămâni

„Mai lucrează cineva pe strada Constantin Brâncoveanu? Lucrările au început pe 15 iunie şi au durat doar o zi. Au fost scoase bordurile, au fost aduse altele şi atât. A rămas şanţul, în care dai cu maşina atunci când vrei să parchezi. O mai veni cineva la muncă sau au abandonat lucrarea?“, este mesajul primit de la un craiovean.

Strada Constantin Brâncoveanu din Craiova, în reparaţii de peste două săptămâni

Reprezentanţii primăriei au explicat că repararea străzilor se face de către echipe diferite şi că totul depinde de modul în care se organizează constructorul. „O echipă vine şi scoate bordurile, o altă echipă lucrează, ulterior, la refacerea trotuarelor, iar o alta vine cu turnarea asfaltului. Constructorul este cel care organizează modul de lucru. Vorbind strict de strada Constantin Brâncoveanu, o să luăm legătura cu firma care lucrează aici să vedem care este situaţia exactă şi vom cere constructorului să continue lucrările începute“, au precizat reprezentanţii municipalităţii.