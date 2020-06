Gunoiul unei craiovence, găsită moartă în apartament, motiv de scandal în bloc

„Eu locuiesc uşă în uşă cu ea. Nu vă puteţi imagina ce miros era aici. Să stai cu o persoană moartă în bloc atâtea zile. Eu am copii mici. Am pus clor, dezinfectant şi tot simţeam mirosul acela greţos de cadavru. Am sunat la DSP şi au spus că nu este competenţa lor. Familia, n-ai cu cine să vorbeşti.

Are o fată cu probleme de sănătate mintală. Un băiat plecat din ţară, care nici nu a mai dat pe aici. A venit poliţia a luat-o de aici, poate a murit de COVID şi toată mizeria a rămas în casă. Resturi din tomberoane, pisici… groaznic, dacă pe ea au găsit-o cu viermi, vă imaginaţi ce este acolo“,

povesteşte o altă vecină.