Revoltă aplanată de poliţie din cauza containerelor îngropate

„Noi avem autorizaţie de construire de la primărie. Am tot dreptul să încep lucrările. În schimb, sunt blocat, stau cu muncitorii, cu utilajele de azi de dimineaţă. Aceste locaţii sunt predate nouă de către autoritatea care se ocupă de implementarea Masterplanului de gunoi. Cetăţenii nemulţumiţi trebuie să se adreseze autorităţilor, poliţiei.

Oamenii nu înţeleg şi ne-au obstrucţionat lucrările. În această zonă avem două locaţii la blocul 310, autorizaţia nr.226 din 9/03/2020 şi la blocul 309, autorizaţia nr.300 din data de 17.03.2020. Am prezentat poliţiei autorizaţia şi ne vom continua lucrările. De ce să fiu eu acuzat că întârzii lucrările pentru nişte probleme care nu ţin de mine ca şi constructor? Am făcut verificarea în teren cu avizatorii înainte de începerea lucrărilor, ce să fac eu? Eu consider că este un abuz, nu înţeleg de ce să se răzbune pe mine locatarii? Consiliul Judeţean s-a ocupat de documentaţie, primăria a dat autorizaţiile, eu execut. Noi vom continua lucrările conform proiectului”,

a explicat Marius Croitoru, SC European Waste Technology SRL.