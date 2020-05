Primăria a asfaltat strada, CAO schimbă acum conductele. Un cititor GdS ne-a sesizat în legătură cu o situație petrecută ieri, pe strada Dealul Spirei din Craiova.

Strada a intrat în reparații înainte de Paște, cu fonduri de la bugetul local, iar constructorul mai avea de turnat stratul de uzură. Asta după ce a schimbat bordurile, a refăcut trotuarele și le-a asfaltat. Numai că, până să vină cu al doilea strat de asfalt pe stradă, a apărut surpriza: o avarie la o conductă de apă.

Sorin, din Craiova, ne-a trimis o fotografie în care se putea observa că asfaltul proaspăt turnat pe trotuar era tăiat și urma să fie spart. „Ce se întâmplă cu strada Dealul Spirei? A fost asfaltată acum o săptămână, iar acum este tăiată“, a scris acesta pe pagina de Facebook a GdS. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. „Or fi uitat ceva“, „Poate au uitat lopețile sub asfalt“, „Și uite așa e mereu de lucru…“ au fost câteva comentarii la postarea de pe contul GdS.

Ce s-a întâmplat, însă, pe Dealul Spirei? S-a produs o avarie la o conductă de apă, cel mai probabil din cauza tasărilor făcute de constructor în timpul lucrărilor de reabilitare a trotuarele. A urmat turnarea stratului de asfalt și apoi surpriza: avaria.

Se schimbă toate conductele de apă

Cum apa începuse să iasă din asfalt, a intrat în acțiune Compania de Apă Oltenia (CAO). Angajații CAO au spart trotuarul recent asfaltat, însă nu doar în locul unde a avut loc avaria. Ieri, pe strada Dealul Spirei era un adevărat șantier.

Primăria a asfaltat strada, CAO schimbă acum conductele. Pe strada Dealul Spirei a fost spart trotuarul recent asfaltat pentru a se introduce conducte noi de apă. Totul a pornit de la o avarie.

Constructorul care se ocupă de asfaltarea străzii lucra în capătul dinspre intersecția cu Unirii, în timp ce de la intersecția cu Gheorghe Doja până spre bulevardul 1 Mai drumul era „acaparat“ de Compania de Apă. Trotuarul fusese spart până la intersecția cu strada Buziaș, pentru a fi introduse conducte noi de apă.

Potrivit directorului CAO, Alin Șuiu, se va interveni în toată zona, nu doar acolo unde a avut loc avaria. „S-a fisurat o conductă de apă, cel mai probabil din cauza tasărilor, și a trebuit să intervenim. Am analizat însă bine această zonă, am observat că aici au existat frecvent avarii. Așa că am luat decizia să schimbăm toate conductele de apă, pentru a nu mai apărea și alte probleme. Am spart trotuarul, dar îl vom reface, evident pe cheltuiala Companiei. Cum nu mai avem niciun contract cu o firmă care se ocupă de reparații și asfaltări după avarii, am luat legătură chiar cu constructorul care lucrează acum pe strada Dealul Spirei. Dacă tot este în zonă și nu a finalizat lucrările, o să refacă și trotuarele afectate. Costurile vor fi suportate de Compania de Apă“, a precizat Alin Șuiu, pentru GdS.

Primăria a asfaltat strada, CAO schimbă acum conductele. Vor continua lucrările și pe strada Arțarului

Șeful de lucrări a explicat că vor fi schimbate conductele de apă nu doar pe Dealul Spirei, ci și pe străzile învecinate.

Pe strada Dealul Spirei a fost spart trotuarul recent asfaltat pentru a se introduce conducte noi de apă

„Am decuplat casele de la conductele vechi de apă și le vom cupla la noile conducte pe care le introducem acum. Lucrăm pe strada Dealul Spirei, dar avem conductele pregătite și pentru strada Arțarului, aflată, de asemenea, în reparații. Numai că aici nu s-a ajuns cu stratul de asfalt și vom putea lucra. Strada era prinsă în POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare – n.r.) pentru aceste intervenții, program cu finanțare europeană, dar noi le vom face acum“, a afirmat acesta.

În ceea ce privește asfaltarea, după finalizarea lucrărilor de pe Dealul Spirei ea va continua pe străzile Buziaș și Arțarului, care au fost deja decopertate.