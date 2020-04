DSP sistează dezinfecţia în blocuri pe motiv că Salubritatea foloseşte substanţe toxice

„Eu am vorbit cu reprezentanţii DSP, cu directorul şi am prezentat situaţia. Am relatat că, după lungi insistenţe, Salubritatea ne-a spus ce soluţie foloseşte pentru dezinfecţie. Aşa am aflat că folosesc un produs veterinar toxic, Aldezin.

Din ce am observat, produsul este aplicat contrar indicaţiilor de utilizare. Acestea spun că trebuie aplicat doar în consiţiile în care animalele şi oamenii- cu excepţia personalului protejat- nu sunt prezente în incinta dezinfectată”,

spune Petru Becheru, preşedintele Asociaţiei de proprietari”Romarta”.