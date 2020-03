Șofer de microbuz carantinat în Olt, după ce a dus la domiciliu o pasageră din Dolj

Un șofer de microbuz este carantinat în județul Olt, după ce a dus la domiciliu o pasageră din Dolj.

Un bărbat în vârstă de 42 ani, care face curse interne, este de trei zile în carantină în județul Olt, după ce a dus la domiciliu, spune el, o pasageră preluată de la Deva, autoritățile asigurându-l că transportul nu-l expune niciunui risc.

Povestea spusă de șofer este absolut uluitoare. A plecat în cursă în 11 martie, dimineață, pe ruta Slatina-Deva. Compania la care lucrează efectuează transport intern și preia persoane care vin și pleacă din/în străinătate, din Deva. În 11 martie, din Deva în cursa retur trebuia să preia patru persoane. La ora 14,00, ora de plecare spre Slatina, nu a putut pleca, pentru că autocarele care îi aduceau clienții au întârziat.

Doi dintre clienți au ajuns și au plecat spre destinația finală cu alte mijloace, șoferul rămânând să-i transporte pe cei doi pe care în continuare i-a așteptat.

Șofer de microbuz carantinat în Olt. Cum s-a ajuns în această situație

În cele din urmă a ajuns o singură persoană, care, însă, la graniță ar fi aflat că trebuie să meargă în izolare la domiciliu. Șoferul a fost solicitat să o preia de la marginea orașului, fiind escorat cu poliția până în Dolj, unde trebuai să ajungă pasageră venită din Elveția.

„Am avut patru de luat, dintre care n-a venit decât una. A venit de la Zurich, din Elveția, și m-am dus să iau persoana, pentru că nu i-a dat voie să intre cu autocarul în Deva, acolo unde avem noi stația. M-au chemat undeva la ieșire din oraș, să nu intre pe acolo, că erau însoțiți de poliție. Acolo m-am dus, cu echipamente: mănuși și mască. Când am ajuns acolo, erau autoritățile – poliție, salvare, ce naiba era pe-acolo. Eu am refuzat să iau persoana. Am zis – Domne, să nu fie probleme! – pentru că noi eram două persoane de-aici din țară în microbuz.

La Deva le-am spus la toți: să nu avem probleme, în sensul că să nu se-ntâmple, Doamne-ferește…! Ei mi-au garantat că nu sunt probleme, pentru că avem echipamente, adică mănuși și mască, iar persoana din autocar avea și ea mănuși și mască. Autoritățile de acolo au zis că nu-i niciun fel de problemă, pentru că și dacă n-ați avea echipament, persoana trebuie să stea la 2-3 metri de dumneavoastră în microbuz֧“, a declarat bărbatul.

Șoferul de microbuz carantinat în Olt, escortat de Poliție

În cele din urmă pasagera a urcat pe ultimele locuri din microbuz, la o distanță de 4-5 metri de șofer și de prietena acestuia.

Au ajuns în Dolj, unde, spera șoferul, aventura avea să se termină. Stupoare! După ce femeia a fost verificată, pusă să semneze anumite documente, șoferul a fost rugat să o transporte la domiciliu, lucru pe care l-a și făcut. De acolo, însă, a observat că echipajul de poliție care l-a însoțit în Dolj nu se retrage, ci îl escortează până la limita cu județul Olt, de unde l-a preluat un alt echipaj.

„Eu sunt din zona Balșului și-i știu, i-am întrebat: mă, voi ce știți despre mine? Că vii din Luxemburg. Deci ei știau că eu cu microbuzul vin din Luxembourg, poliția de la Balș. Le-am zis? Bă, voi nu sunteți pe treaba voastră! Mașina are GPS, ce-aveți, bă, ce se-ntâmplă?! Nu, că vii din afară“, a povestit bărbatul, relatând că a fost condus la Slatina, unde i s-au pus în continuare întrebări legate de alți pasageri pe care i-ar fi adus.

„Mi-au zis să declar toate persoanele care au fost în microbuz, că microbuzul a fost plin“

„Au mai venit echipaje de jandarmi, de poliție și așa mai departe, iar când au mai venit echipaje de poliție, care m-au și însoțit, eu le-am spus că de-acolo nu plec, să-mi pună cătușele, să vină prefectul, că eu nu plec. Să stau de vorbă, să-i spun adevărul, că n-am cu cine să vorbesc. Pentru că ei mi-au spus următorul lucru, repet, polițiștii care au venit cu Polo mi-au zis să declar toate persoanele care au fost în microbuz, că microbuzul a fost plin. Că n-aveți cum să veniți cu o persoană. Și le-am spus: bă, voi chiar sunteți bătuți în cap? Păi dacă vin însoțit de poliție tot drumul, voi cum dracu știți că eu am avut microbuzul plin?!“, a relatat, încă siderat, șoferul.

Deși se află în a treia zi de carantină, șoferul nu a reușit să lămurească pe nimeni care este de fapt situația lui. În urmă cu o zi a stat de vorbă și cu reprezentanta DSP Olt, Elena Ioniță, urmare a acestei discuții microbuzul firmei fiind dezinfectat și „eliberat“ pentru a putea fi repus în circuit.

Șoferul de microbuz carantinat în Olt așteaptă ca situația lui să fie lămurită

Bărbatul spune că în continuare așteaptă ca situația lui să fie lămurită și este contrariat de faptul că persoana pe care a transportat-o al Craiova, fără să aibă de ales, de altfel, stă în izolare la domiciliu, în timp ce el și prietena lui se află în carantină, într-un loc în care de asemenea nu se simt în siguranță, asta după ce, din vina autorităților, au fost expuși pericolului.

Șoferul mai spune că dacă ar fi fost înștiințat că există un pericol real, și că urmează să fie plasat în carantină, refuza pur și simplu să mai facă respectiva cursă. „Refuzam, le puneam cheile în mână, n-avea nimeni ce să-mi facă, decât să-mi desfacă cotractul de muncă. Tu, ca autoritate, tu trebuie să mă protejezi pe mine!“, a mai spus șoferul.

Șofer de microbuz carantinat în Olt. Ce spune DSP Olt

Reprezentanta DSP Olt, Elena Ioniță, care a stat de vorbă cu șoferul de microbuz, spune că situația acestuia în contextul Covid-19 este clară: va sta în caratină 14 zile, fiind contact al unei persoane care a venit din Italia (deși șoferul știe că a adus cu microbuzul o pasageră care venea din Elveția).

Decizia de carantinare a celor doi s-ar fi adoptat în județul Dolj. „Domnul va sta în carantină 14 zile, de când l-am carantinat, de când a luat persoana respectivă din Deva, care venea din Italia și a adus-o în Dolj, sau, el știe mai bine, nici nu știu toate amănuntele astea. Mie Poliția mi-a spus, nu mie personal, așa a spus acolo, la Epidemiologie, unde s-a făcut ancheta epidemiologică, că așa au primit ordin de la Deva, sau de la Arad, nici nu știu foarte bine, pentru că asta s-a-ntâmplat noaptea, prima dată au sunat pe altcineva, după aceea…

Ei au primit de la Dolj, Poliția, după câte am înțeles, că trebuie să-l carantinăm, adică și pe dânsul și pe soție. (…) Dânșii spuneau ceva, poliția spunea altceva. Vă dați seama că eu nu pot să-i cred pe dânșii, că am avut cazuri și când spuneau ceva și în chestionar scria altceva. Ce am făcut noi: pur și simplu Poliția a sunat și-a spus – doamnă, mai avem un microbuz cu două persoane, care trebuiesc carantinate. Unde să le ducem, la care centru?“, a spus Ioniță, exprimându-și, pe de altă parte, îndoiala că persoana transportată în Dolj s-ar afla în izolare la domiciliu.

Elena Ioniță: Mie mi s-a spus că trebuie să-i carantinez, a venit cu escortă de poliție

Elena Ioniță nu a putut, însă, preciza care este exact situația acelei persoane. „Nu am luat legătura cu ea, pentru că n-am crezut de cuviință că trebuie să iau legătura cu persoane din Craiova. Vă dați seama că dacă mie mi s-a spus că trebuie să-i carantinez, a venit cu escortă de poliție… La izolare nu e escortă, faci chestionarul la vamă, te duci la izolare…“, a mai spus Ioniță.