Craiovean, executat silit pentru că şi-a plătit factura la gunoi cu întârziere

Eu lucrez în Germania. Vin în ţară de sărbători. Am un imobil în Craiova pentru care plătesc dările impuse, inclusiv acest serviciu de salubritate, deşi nu produc gunoi. M-am trezit executat de cei de la Salubritate că nu le-am plătit ridicarea gunoiului, deşi eu am achitat, într-adevăr, în două tranşe. De exemplu, pentru anul 2018 am plătit în mai şi în decembrie. Mai grav, acum trebuie să-i achit executorului mai mult decât datoram la Salubritate. Şi am contul blocat şi nu pot să plec la muncă,

spune Nicolae Săndoi.