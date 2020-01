Locatara care terorizeazā blocul

Nu ştim ce să mai facem! Este o persoană cu probleme şi nimeni nu se îngrijeşte de ea. A fost căsătorită, are o fetiţă, dar văzând că are probleme, soţul a părăsit-o. Face noaptea zgomot.

Ne ameninţă. În urmă cu ceva timp, a dat foc în apartament, ne-am speriat şi am chemat pompierii. A ieşit şi a spus că a ars o prăjitură, că nu s-a întâmplat nimic. Ea toată noaptea toacă ceva. Spune că face tocăniţă. Aduce pungi de gunoi în locuinţă. A început să miroasă urât şi au apărut gândaci. Am anunţat asociaţia de proprietari, am anunţat poliţia. Am vorbit cu cumnatul ei, care îi mai aduce mâncare. Şi acesta spune că nu are ce să-i facă. Ne-a terorizat. Este un real pericol.

Am stat, din cauza ei, patru luni fără apă caldă, fiindcă avea o conductă spartă şi nu ne lăsa să reparăm. Ea este o persoană bolnavă şi reprezintă un pericol pentru cei din bloc, dar şi pentru ea însăşi. Nu înţeleg de ce familia sau autorităţile în măsură să facă ceva nu acţionează. Ce aşteaptă, să se întâmple vreo tragedie? Ar putea să o interneze, să o ţină sub supraveghere. Când trece pe lângă mine, mă ameninţă, spune că mă ţine minte că am chemat pompierii,

spune Ana Popescu, locatara de la ap. 8.