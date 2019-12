Fumul curge, autorităţile dorm

Am mers de curând în acea zonă. Am fost sunat de cetăţeni şi am fost seara la faţa locului. Este un dezastru acolo. Nu am găsit foc, dar am găsit un autovehicul de mare tonaj pe care cetăţeni de etnie romă îl dezmembrau. I-am amendat. Acum, recent, am primit altă sesizare. Trebuie o acţiune amplă, care să dea rezultat. Trebuie să se implice autorităţile locale, forţele de ordine, în speţă Poliţia Locală, Poliţia Naţională, Jandarmeria. Aici este o problemă, că ei s-au mutat de pe domeniul public pe cel privat.

Ce să fac, să mă uit peste gard? În plus, eu am statut de funcţionar public şi un program fix. Eu sunt comisar, sunt consemnat şi pot să merg şi noaptea, dar nu de unul singur. În schimb, organele de ordine au şi serviciu de noapte. Ei pot să meargă şi noaptea în zonă, pot să-mi facă mie dovada că au descoperit astfel de focuri şi pot acţiona. Primăria, la rândul ei, trebuie să ştie tot ce mişcă în oraşul acesta şi să facă un plan de acţiune, ca să avem rezultate. Ei ard acolo cauciucuri, cabluri, plastic, tot ce rezultă din aceste dezmembrări. Pe partea cealaltă, cum ajung aceste autovehicule aici? Noi ştim că sunt firme specializate în dezmembrări, gen REMAT, a declarat Gheorghe Călinoiu, comisar-şef la Garda de Mediu Dolj.