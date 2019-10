Cazane de rezervă pentru căldura craiovenilor

În acest an am montat două cazane energetice de abur industrial. Fiecare produce câte 50 de tone per oră aburi la 16 bari. Ele pot funcţiona independent, dar şi simultan. Sunt de ultimă generaţie. Au emisii de noxe foarte reduse, sunt sub valorile care vor fi impuse peste doi ani. Au un randament nominal de 95%.

Avem şi racord de gaze, care permite să fim alimentaţi din magistrala Transgaz. Conducta se află undeva după Centura de nord. Cu aceste cazane putem suplini şi apa caldă, şi căldura pentru oraş. Aburul rezultat din aceste cazane îl folosim în nişte schimbătoare de căldură, apă-abur, şi putem creşte temperatura apei care vine de la grupurile energetice.

În situaţia în care ambele grupuri ar fi indisponibile pe o perioadă de câteva ore, aceste cazane asigură aproximatin 30% din consumul oraşului la vârf de iarnă. Reţelele nu se răcesc, va fi o temperatură şi o presiune mai scăzută. Ele asigură aproximativ 65 de gigacalorii pe oră. Ca să faceţi o comparaţie, la vârf de iarnă, oraşul şi Fordul au un consum de 200 de gigacalorii pe oră.

Cazanele sunt pornite doar în momente de excepţie. Dacă simţim că este o problemă la grupurile energetice, dăm drumul cazanelor pe gaze. În timp de o oră ajungem la parametri,

a explicat Dan Vasile, membru în Directoratul Complexului Energetic Oltenia.