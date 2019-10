Tel Drum, obligată să cârpească lucrările făcute de mântuială cu bani europeni

Dacă ne referim la lucrările de modernizare a reţelelor de apă şi canal de pe Bariera Vâlcii, acolo a lucrat şi CAO, dar şi firmele care au avut contract pe fonduri europene. Sunt două componente, o parte făcută de CAO şi o componentă făcută de constructor.

Probleme ne face pluviala, o cămăşuire interioară de la reţeaua de canalizare pluvială. Când am intervenit la un branşament pe care îl aveam noi am filmat cu camera pe reţea. Am descoperit o cavernă care se lărgește nepermis de mult.

Sunt nişte neconformităţi acolo. Am filmat şi sunt mai multe probleme. Nu vom interveni noi. Ne-am adresat primăriei, am vorbit şi cu cei de la Tel Drum. Ei sunt obligaţi, prin contract, să remedieze. Noi am marcat locul, să nu fie probleme,

a declarat un reprezentant CAO.