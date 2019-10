S-a votat! Primăria dă banii, constructorul schimbă gazonul. Proiectul de hotărâre prin care Primăria Craiova se obligă să suporte, din bugetul local, suma de 297.500 de euro pentru schimbarea gazonului de la stadionul „Ion Oblemenco“ a trecut, joi, de votul Consiliului Local.

Încă odată primarul Mihail Genoiu a oferit explicaţii cu privire la oportunitatea acestei variante de cofinanţare a lucrărilor de înlocuire a suprafeţei de joc.

Singura prin care se putea înlocui gazonul în această lună. Şi singura prin care se putea monta un alt tip de gazon: ranforsat în loc de natural.

Gazeta de Sud a prezentat pe larg, în ediţia de joi, cum s-a ajuns la această variantă şi cum a dat curs primăria solicitării de cofinanţare venite din partea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI).

Cert este că municipalitatea dă aproape 300.000 de euro pentru noul gazon (diferenţa de preţ între gazonul ranforsat şi cel natural). Constructorul ar contribui şi el cu o sumă de bani (circa 400.000 de euro), ca valoare a lucrărilor. Asta în timp ce CNI ar fi cu monitorizarea execuţiei.

Compania care a finanţat construirea stadionului nu dă niciun leu acum pentru schimbarea gazonului. S-ar fi ocupat însă de schimbarea soluţiei tehnice, fără de care nu se putea monta noul tip de gazon.

Genoiu: Această cofinanțare vine numai pe calitatea gazonului

Înainte de a fi supusă la vot, noua Convenţie încheiată între municipiul Craiova și Compania Națională de Investiți S.A., având ca obiect „schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova – Stadion de fotbal“, a fost detaliată de primarul Mihail Genoiu.

Consiliul Local Craiova a aprobat cofinanţarea de 297.500 de euro pentru lucrările de înlocuire a gazonului de pe „Oblemenco“

Edilul a răspuns astfel şi întrebărilor venite din partea consilierilor din opoziţie (PNL). Aceştia au fost de acord cu proiectul, dar au cerut lămuriri suplimentare.

„Această cofinanțare vine numai pe calitatea gazonului. El se schimbă pur şi simplu în garanție, de către constructor. Aveam și acea opțiune în care constructorul să schimbe gazonul în garanție, dar cu ceea ce a mai fost. Practic, în suma pe care noi o alocasem la un moment dat pentru acel tip de gazon natural, acum, cu aceeași sumă, și în garanție, și cu absolut totul intact vizavi de garanția întregului stadion, vom avea acest gazon hibrid“, a precizat Mihail Genoiu.

Genoiu: La final e posibil ca suma să fie chiar mai mică

Pentru GdS, edilul a admis că exista şi varianta ca schimbarea gazonului să fie suportată de CNI şi de constructor, fără vreo contribuţie din partea primăriei. Numai că atunci procedura ar fi fost una de durată.

„Am fi avut, poate, situaţia de la Colegiul «Carol I», pe care l-am predat la CNI anul trecut, iar lucrările vor începe anul viitor. Cu comisiile, cu aprobările şi toată procedura celor de la CNI am fi schimbat gazonul prin anul 2022. Aşa îl schimbăm acum şi dăm banii pe care i-am fi plătit pentru un gazon natural. Dar vom avea un gazon de calitate şi nu vom pierde nici garanţia stadionului. Oricum nu vom plăti aceşti bani decât pe baza unor facturi emise de CNI, pe baza unor note de fundamentare. Vom şti exact cum va fi cheltuit fiecare leu. La final e posibil ca suma să fie chiar mai mică“, a explicat Genoiu.

„Problema gazonului a existat din prima zi și s-a amplificat“

În şedinţa de Consiliu Local, primarul Craiovei a făcut şi un istoric al gazonului. Dar şi al luptei dusă cu CNI şi cu constructorul CON-A Sibiu pentru a se ajunge la schimbarea lui.

„Problema gazonului a existat din prima zi și s-a amplificat. Până în martie 2018, a fost sub mentenanța constructorului. De atunci și până în luna iulie 2018 a fost o perioadă în care noi am refuzat să preluăm mentenanța gazonului. Pentru că nu era în stare corespunzătoare. L-am preluat, totuși, pentru că constructorul abandonase și îşi luase și oamenii care întrețineau gazonul. Noi l-am menținut în parametri, iar la un moment dat a dat semne că își revine. După perioada de caniculă din lunile iulie și august, anul acesta, am avut însă surpriza să găsim un gazon într-o stare deplorabilă. În acel moment, am luat hotărârea să-l schimbăm“, a afirmat Mihail Genoiu.

Primăria Craiova, bună de plată pentru noul gazon de pe „Oblemenco“

Edilul a pomenit şi de zecile de adrese trimise la CNI în care se vorbea de starea proastă a gazonului și de necesitatea înlocuirii lui.

„Răspunsul nu a venit niciodată favorabil, așa că, în final, am luat hotărârea să schimbăm acest gazon. Am luat informații, s-a și lucrat la un caiet de sarcini pentru un gazon natural, a cărui valoare se ridica undeva la 250.000 de euro, fără TVA şi fără lucrările de montaj și tot ce înseamnă decopertare, pregătirea terenului pentru montarea noului gazon. În momentul în care am forțat aceste lucruri, am avut o ultimă discuție la CNI vizavi de dreptul nostru de a solicita, după ce facem această lucrare, recuperarea sumelor din garanția constructorului. Aşa s-a ajuns la ultimele întâlniri de pe 27 septembrie şi 2 octombrie şi la varianta că acest gazon trebuie schimbat“, a adăugat Genoiu.

Cum va decurge mentenanţa noului gazon

El a reamintit faptul că, la solicitarea primăriei, noul gazon va fi purtător de o altă garanție.

Ea nu va afecta întreaga garanție a stadionului, care va rămâne intactă, pe cinci ani. În plus, constructorul va menține o mentenanță de şase luni.

Primăria Craiova dă 297.500 de euro pentru schimbarea gazonului de pe „Ion Oblemenco“

„După acest termen, ca să nu mai avem discuții, voi propune ca mentenanța să o dăm aceluiași producător de gazon. Ca să nu mai dăm vina apoi pe mentenanță. Pentru că un gazon care este OK timp de şase luni, e OK și după aceea. Dacă după şase luni începe să se strice, atunci, într-adevăr, este problema mentenanței“, a încheiat primarul Mihail Genoiu.