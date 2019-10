Intrarea secundară în Parcul „Romanescu“, închisă pentru modernizare

Intrarea secundară în Parcul „Romanescu“ va fi închisă în vederea modernizării.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a anunţat ieri că lucrările vor începe pe 11 octombrie şi vor dura şase luni. Exceptând, evident, perioada de iarnă în care nu se va putea lucra.

Edilul a explicat, de la faţa locului, şi cum va arăta după modernizare această cale de acces în parc, inclusiv statuia din faţă.

„Dăm astăzi (ieri – n.r.) ordinul de începere a lucrărilor la statuia din Parcul «Romanescu», în prezența constructorului și a proiectantului. Ordinul își produce efectele începând cu 11 octombrie, când demarează și lucrările. Statuia nu mai putea să reziste în felul acesta, pentru că tot placajul ei era deteriorat și căzut. La început am vrut să facem doar o reparaţie a ei, dar şi aşa trebuia să luăm toate avizele de la Ministerul Culturii. Am şi primit observații de la Comisia de Cultură că exista o disproporție între statuie și soclul său. Am văzut și discrepanța între interiorul parcului și această intrare și atunci am luat hotărârea să aliniem piațeta, cu totul, la nivelul de modernizare și de refacere care s-a făcut în parc“, a spus Mihail Genoiu.

La intrarea secundară în parc nu vor mai fi locuri de parcare

Edilul a mai menţionat că piațeta de la intrarea secundară va fi refăcută în totalitate, cu materiale asemănătoare cu cele din parc. La toate aceste lucrări va trebui să să țină cont că Parcul „Nicolae Romanescu“ este monument istoric.

În ceea ce priveşte statuia, ea va fi curăţată cu nişte substanţe speciale şi va avea un alt soclu.

„Se va reface soclul statuii, va avea 1,5 metri înălțime. Se va reface, inclusiv, această placare – inscripționarea cu toți primarii Craiovei de-a lungul anilor. Va fi o altă placă, realizată pe contur, mult mai discretă și mai acceptabilă“, a specificat edilul-şef al Băniei.

Intrarea secundară în Parcul „Romanescu“ va fi modernizată. Lucrările vor începe săptămâna viitoare şi vor dura şase luni

Genoiu a anunţat că pe timpul lucrărilor zona se va închide. La final ea va fi una de agrement, unde nu vor mai putea fi parcate maşinile. Mihail Genoiu a precizat că, în compensaţie, va fi transformată în parcare zona verde de la intrarea principală în parc.

Intrarea secundară în Parcul „Romanescu“, mai scumpă după atribuirea contractului

Proiectul de modernizare a intrării secundare în Parcul „Nicolae Romanescu“ a suferit modificări importante la capitolul costuri. Mai exact, preţul lucărilor a crescut subit, ulterior atribuirii prin licitaţie publică a contractului pentru proiectare şi execuţie.

Gazeta de Sud a prezentat pe larg acest aspect, atunci când în Consiliul Local (CL) a fost aprobat proiectul de hotărâre privind această majorare a costurilor de execuţie. Peste 200.000 de lei s-au adăugat la preţul iniţial atribuit prin licitaţie, după ce a fost realizat proiectul tehnic.

Banii în plus ar rezulta din diferenţa dintre cantităţile de lucrări estimative prinse în Studiul de Fezabilitate şi cele rezultate efectiv după proiectare.

Statuia de la intarea în Parcul „Nicolae Romanescu“ va avea un alt soclu. Zona se va transforma într-o piaţetă

Licitaţia pentru proiectare şi execuţie a fost câştigată de SC Ambient One Construct SRL din Constanţa, pentru suma de 636.737,99 lei plus TVA. Adică 757.718,20 lei.

După proiectarea realizată de Tehnoconsult Proiect SRL din Constanţa a rezultat o valoare a investiţiei (construcţii + montaj) de 989.664,87 lei cu TVA. Suma a fost aprobată în şedinţa de luna trecută a CL Craiova.