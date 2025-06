Chiara Burlan, eleva de 10 şi la BAC, dar şi la vorbit! Va urma calea diplomaţiei

Chiara Elena Burlan a învățat timp de patru ani într-una dintre cele mai exigente unităţi liceale din Craiova, Colegiul Național „Carol I“, la clasa de Filologie bilingv engleză. Ea este singura elevă a liceului care, la finalul Bacalaureatului, se poate lăuda cu un 10 curat şi tocmai din acest motiv rezultatul final reprezintă pentru Chiara împlinirea unei dorințe, a unui vis care, nu demult, părea aproape imposibil.

Totodată, aceasta are şi foarte multă ambiţie, dar şi planuri mari pentru viitor. Chiara se pregătește, acum, să pornească pe calea diplomaţiei, iar pentru a-şi îndeplini şi acest vis a optat pentru două facultăţi mari şi tari: cea de Drept, din Bucureşti şi cea de Ştiinţe Politice, tot din Capitală!

„Am visat la acest moment!“

Chiara a acceptat invitaţia GdS de a ne oferi câteva impresii şi de a ne împărtăşi emoţiile de dinainte şi de după aflarea rezultatelor finale de la Bacalaureat. Mai exact, ea ne-a recunoscut că un 10 curat la „examenul maturităţii“ reprezintă o reuşită personală la care prea puţin a încercat să viseze

GdS: Bună ziua, Elena. Un 10 curat la Bacalaureat, singurul din şcoala ta. Spune-ne acum, la câteva ore bune de la aflarea rezultatelor, care sunt sentimentele tale?

Chiara Burlan: Cumva, dacă stau şi mă gândesc, încă nu-mi vine să cred că am luat nota 10 la Bacalaureat, la toate materiile, cu toate că ştiu munca depusă, efortul, toată implicarea pe care am avut-o pe parcursul acestui an. Totuşi, şocul aflării notei finale încă nu s-a disipat.

GdS: Te-ai gândit în vreun moment, pe parcursul ultimului an, că ai putea fi fata de 10 din Carol?

C.B.: Nu m-am gândit în niciun moment că eu voi fi singura elevă de 10 din Carol I. Am sperat, mi-am dorit enorm să reuşesc, poate am şi visat frumos, dar nu mi-am imaginat că se va şi întâmpla. Mă bucur foarte mult de tot ceea ce mi se întâmplă.

Agitaţie mare, dar a meritat!

GdS: Cum a decurs pentru tine toată această perioadă agitată privind Bacalaureatul?

C.B.: Foarte bine spus perioadă agitată, pentru că stresul momentului a fost prezent fără doar şi poate. Până la urmă, acesta a fost examenul maturităţii şi cred că toţi colegii mei de generaţie au simţit acelaşi sentiment. Totodată, nu pot spune că este doar stresul examenului în sine, cât şi presiunea care se pune asupra noastră din partea societăţii. Dacă nu dai acum bine, nu mai ai nicio şansă. Cam asta este mentalitatea oamenilor, în general, care ne-a cam afectat pe toţi, dar mă bucur că am putut trece cu bine peste şi că acum suntem aici, cu reuşite frumoase.

GdS: Care au fost materiile pentru care ai optat la BAC? Te-ai focusat mai mult pe pregătirea vreuneia dintre ele?

C.B.: Materiile la care eu am dat Bacalaureatul au fost Limba şi literatura română, Istorie şi Logică, argumentare şi comunicare. Sinceră să fiu, cred că la română mi s-a părut cel mai complicat procesul de învăţare, pentru că este, mai mult decât restul, subiectivă. Atunci, am încercat să cuprind în toate eseurile mele ceea ce am crezut eu că le-ar putea plăcea profesorilor şi celor care au verificat lucrarea. Subiectul al treilea a fost „mănuşă“ pentru mine. Dintre operele de BAC, Harap Alb este preferata mea şi încă din copilărie mi s-au citit poveşti de către bunicul meu din literatura română, bazate pe folclor. De aceea mi-a fost uşor să învăţ, pentru că opera mi-a fost extrem de dragă.

Părinţii, cei mai mari susţinători ai Chiarei

GdS: Un elev de 10, în cele mai multe cazuri, are susţinere totală din partea părinţilor! Spune-ne cum au trăit ei toate aceste zile şi cât de mult a contat aportul lor în omul care eşti în ziua de azi.

C.B.: Le sunt foarte recunoscătoare părinţilor mei. Mi-au acordat sprijin exact când am avut nevoie, au fost alături de mine. Cumva a existat o înţelegere între noi. Eu am ştiut să îmi calculez timpul de relaxare şi cel de învăţat, iar ei au fost de acord cu deciziile luate de mine. Au avut, practic, încredere în mine!

GdS: Ai făcut faţă apelurilor şi mesajelor de felicitări după afişarea notelor?

C.B.: A fost o surpriză foarte plăcută rezultatul Bacalaureatului. Mi-au trebuit câteva zile să procesez valul de felicitări pe care le-am primit. Le sunt foate recunoscătoare celor din jurul meu că mi-au fost alături atât în momentele grele dinainte, cât şi în momentele fericite, de după.

Dreptul sau Ştiinţele Politice? Amândouă!

GdS: Acum, că ai scăpat de grijile Bacalaureatului, vine vacanţa. Dar noi vrem să aflăm ce-ţi doreşti pe mai departe, dacă te-ai gândit la ce facultate doreşti să aplici.

C.B: Aş dori să urmez calea diplomaţiei şi, pentru asta, am ales să dau la două facultăţi. Mă voi înscrie la Facultatea de Drept de la Bucureşti, precum şi cea de Ştiinţe Politice, tot din Capitală.

