Elevii de la Colegiul „Ştefan Velovan” din Craiova, ambasadori anti-bullying

Mai mulţi elevi din clasele a IX-a şi a X-a de la Colegiul Naţional Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova au fost numiţi ambasadori anti-bullying în cadrul unui proiect care explorează teatrul ca metodă de combatere a acestui fenomen.

„Let’s all go to the European Theatre of dreams” este un proiect inițiat de Asociatia Contab Etic Expert Craiova,

la care au participat, pe lângă elevii Colegiului Pedagogic, profesoara Ludmila Tsecova de la scoala ,,VASIL LEVSKI” din Vrasta,Bulgaria, coordonator al echipei bulgare a proiectului.

Școpul proiectului îl constituie combaterea bullyingului, iar vineri, 8 decembrie, a avut loc o activitate în cadrul căreia elevii au primit diplome de „ambasador anti-bullying”, iar profesorii au primit diplome de facilitator anti-bullying.

În perioada 15-18 august Asociaţia Contab Etic Expert Craiova a organizat o tabără anti-bullying cu elevi din mediul rural pentru a exersa teatrul ca metodă de combatere a bullyingului. În perioada următoare, coordonatoarea echipei din

Bulgaria a inițiat acțiuni, prin vizite la scolile cu elevi participanţi la tabară: Scoala Gimnazială ”Sf. Dumitru” din Măceșu de Sus, Școala Gimnaziala „Tudor Segarceanu” din Goicea si unități de învățământ din Craiova, acțiuni ce au avut ca scop obținerea feed-back-ului activităților derulate în cadrul proiectului.