S-au înscris la Titularizare încă de pe băncile liceului

Concursul de titularizare e mult așteptat de elevii din ultimul an de la liceele pedagogice. Anul acesta, în Dolj, sunt nu mai puțin de 40 de candidați din rândul liceenilor care vor ca din toamnă să ajungă la catedră ca educator sau ca învățător. În general, alegerea este făcută de fete care spun că aleg acest drum din pasiune pentru cariera didactică, chiar dacă salariul este foarte mic. Au însă speranța că va fi mai bine în viitor.

Ana Maria Mureșan este în clasa a XII-a la specializarea învățător-educator din cadrul Colegiului Național Pedagogic” Ștefan Velovan” din Craiova. Atât în clasa a XI-a, cât și în clasa a XII-a, Ana Maria a reușit să obțină mențiune la Olimpiada Națională de Pedagogie. În această perioadă în care pregătirile pentru bacalaureat sunt intense, ea se pregătește și pentru concursul de titularizare. Își dorește ca din toamnă să intre la clasă ca învățătoare.

„După ce voi termina liceul, după susținerea examenului de bacalaureat, am de gând să susțin și concursul de titularizare ca să obțin un post ca învățătoare. M-am înscris, am depus dosarul și aștept cu nerăbdare să susțin proba. Abia aștept să lucrez cu copiii, să conduc la formarea lor, la dezvoltarea lor, așa cum și eu am fost îndrumată în acești ani în cadrul activităților instructive-educative și sper ca, și eu la rândul meu, să devin un model pentru unii copii”, spune eleva.

Ce spune despre salarizare

Chiar dacă în Educație sunt salarii mici și profesorii protestează în aceste zile, Ana Maria nu vrea să renunțe la visul ei de a urma o carieră didactică.

” Consider că noi toți nu dorim o situație de grevă. Însă dacă aceasta este măsura care trebuie luată pentru a se produce anumite schimbări, atunci este necesar să se procedeze astfel. Mă bazez foarte mult pe pasiune și sunt convinsă că lucrurile o să se schimbe în bine în viitor, și nu cred că asta mă va opri pe viitor să lucrez cu copiii și să fac ceea ce îmi place”, a mai spus Ana Maria.

Viitorul cadru didactic a avut un model. ” Mă consider o persoană norocoasă deoarece am avut și o doamnă învățătoare și o doamnă educatoare foarte bune. Le-am considerat de mică modele și le privesc cu respect și admirație”, a mai spus Ana Maria Mureșan.

”Până să ajung la liceu, nu știam care este materia mea preferată ”

Și colega sa, Maria Basturea, vrea să urmeze același drum profesional, dar vrea să fie educatoare.

”Sunt în clasa a XII-a, iar pe viitor aș vrea să intru în sistemul de învățământ ca educatoare. În vară vreau să susțin examenul de titularizare, iar din toamnă deja să ajung la o grădiniță”, spun Maria.

Eleva susține că până să ajungă la liceu nu știa nici măcar ce materie îi plăcea cu adevărat.

”Până să ajung la liceu nu știam care este materia mea preferată. Dar atunci când am ajuns aici și am descoperit Pedagogia mi-am dat seama că îndrăgesc foarte mult conținuturile și am ales să fac asta mai departe, pentru că mă regăsesc foarte mult în acest domeniu”, a spus Maria.



Are soluții pentru a-și mări veniturile

Maria Basturea spune că știe care este nivelul de salarizare din învățământul preuniversitar, dar că are deja soluții pentru a-și crește veniturile.

”Într-adevăr sunt salarii mici, mai ales la început, dar pe parcurs acestea cresc, plus că există și alte soluții de a-ți mări acest salariu prin after school-uri, de exemplu, sau diverse centre pentru copii, iar la momentul de față sunt foarte populare în rândul părinților. Deci, dacă ai vrea să-ți majorezi salariul cred că este o variantă”, a spus Maria Basturea.

Ce o motivează

Eleva spune că în alegerea carierei este motivată doar de lucrul cu elevii:

”Mă motivează atât copiii pentru că îmi place foarte mult să lucrez cu ei, îmi place să le transmit cunoștințele pe care am reușit să le primesc și eu de la mentorii mei pe parcursul anilor de liceu și nu numai, dar mă motivează și faptul că îmi place foarte mult acest domeniu al Educației”.

Și ea este olimpică. Anul acesta a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Pedagogie.

Pentru concursul de titularizare, Maria are emoții dar spune că îi va fi utilă experiența de elevă.

”Am emoții, dar mă bazez pe gândirea mea tânără și pe faptul că fiind elevă pot să sesizez mult mai ușor problemele pe care le văd în sistem și cumva să mă raportez la aceste lucruri în cadrul eseurilor pe care o să le am de făcut la titularizare. Și o să îmbin partea teoretică și cu partea practică, astfel încât să ajung și eu să mă apropii de candidații cu experiență”, a mai spus Eleva.

Examenul de titularizare, o mare treaptă profesională

Și pentru Ana Maria Pocora, o altă elevă a Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” din Craiova, examenul de titularizare reprezintă o mare treaptă în cariera profesională.

”Consider că această parte a învățământului este cumva pasiunea mea, este ceea ce pe mine mă reprezintă: sensibilitatea, afectivitatea în fața copiilor. Îmi place foarte mult să lucrez cu aceștia, să îi îndrum, să le fiu ca un mentor”, a spus Ana Maria Pocora.

Și ea a avut un model pe care a dorit să îl urmeze.

”Am avut un model excepțional de urmat. Am avut ca învățător pe doamna profesor Emilia Dima, care m-a susținut încă din clasa I și mi-a devenit ca o a doua mamă. Mi-a fost cu adevărat un model și un mentor în viață”, a mai spus Ana Maria.

Mai mult de jumătate din elevii liceului vor la catedră

Cele trei eleve ale Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” din Craiova nu sunt singurele candidate la un post didactic.

”Din cei 55 de elevi la profilul vocațional învățător-educator, 40 s-au înscris la concursul de titularizare. Nu îi convingem noi. Pur și simplu se întâmplă ca atunci când vine clasa a IX-a să nu cunoască foarte bine tainele profilului pe care îl urmează. Însă încet, încet pe parcursul anilor de practică pedagogică al dezvoltărilor psihopedagogice încep să iubească meseria, încep să iubească activitatea în clasă, activitatea cu copiii și așa sunt motivați apoi să rămână apoi în sistemul de învățământ”, a spus Tania Țăndăreanu, profesor de pedagogie în cadrul Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” din Craiova.

Peste 160 de absolvenți tineri vor la catedră

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, la nivelul județului sunt peste 160 de absolvenți de liceu sau de studii de licență de anul acesta care vor să urmeze o carieră didactică.

”La concursul de titularizare din județul Dolj s-au înscris 973 de candidați. Dintre ei, 162 de candidați sunt absolvenți ai anului 2023, de liceu pedagogic, dar și învățământ universitar. Cei mai mulți candidați s-au înscris ca și anul trecut la învățământul preșcolar și la învățământul primar. La învățământul preșcolar avem 251 de candidați, iar la învățământul primar 132 de candidați”, a spus Irina Broscaru, inspector școlar general adjunct.

Concursul de titularizare se va desfășura pe 12 iulie.

