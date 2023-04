Dezbaterile parlamentare pe legile educației au fost amânate. Comisia pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor a suspendat şedinţa de joi. Decizia a fost luată după adoptarea unui amendament care rescrie principiul diversității și introduce independența față de dogmele religioase.

Amendamentul a fost propus de grupul PSD şi se referă la definiţia „diversităţii”. Potrivit acestuia, „diversitatea reprezintă respectarea şi valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, religioase, a sensibilităţii şi a empatiei, alături de întărirea şi pozitivarea imaginii de sine individuale şi colective”, conform hotnews.ro.

Amendamentul înlocuiește termenul de „identitare” cu „religioase”. Forma iniţială a proiectului Guvernul „diversitatea – respectarea şi valorizarea diferitelor perspective culturale, etnice, identitare, a sensibilităţii şi a empatiei, alături de întărirea şi pozitivarea imaginii de sine individuale şi colective”.

Propunerea a fost adoptată de către deputații Coaliției

Propunerea a fost adoptată de către deputații Coaliției PSD, PNL, UDMR iar USR s-a opus.

Potrivit senatorului USR Ștefan Pălărie, prezent la ședința comisiei, amendamentul aprobat este ambigu și poate crea probleme pe viitor. „Introducerea termenului „religioase” în loc de „identitare” înseamnă că exprimarea religioasă poate fi invocată în actul de învățământ de orice minoritate religioasă și poate creea probleme pe viitor”, susține senatorul.

Şedinţa comisiei de învățământ a fost suspendată după ce liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a avut o discuţie cu membrii comisiei din partidele de guvernare.

Preşedintele comisiei, Natalia Intotero, a anunţat după această discuţie că şedinţa se suspendă. Asta deoarece Ministerul Educaţiei şi-a schimbat punctul de vedere cu privire la un amendament propus de cultele religioase.

„Poziţia ministerului a fost diferită faţă de cea de săptămâna trecută. Am avut întâlniri cu toţi cei care sunt implicaţi în educaţie – elevi, părinţi, studenţi, sindicate şi reprezentanţi ai cultelor. 13 culte recunoscute în România au făcut un document comun şi au înaintat câteva propuneri grupurilor parlamentare, dar şi Guvernului. La vremea respectivă, în cadrul acelei întâlniri, nu am observat o poziţie din partea doamnei ministru de a nu fi de acord cu discuţiile purtate aici, cu cultele. Astăzi am observat că reprezentantul Ministerului Educaţiei a spus că nu poate să spună dacă ministerul susţine sau nu susţine”, a spus Intotero la finalul şedinţei.

Dezbaterile din comisia de învățământ din Camera Deputaților au fost suspendate până vineri. Potrivit surselor parlamentare membrii comisiei i-au invitat pe reprezentanții cultelor religioase la o discuție pe tema amendamentului propus.

