Şcolile din Dolj pot primi între 4.000 şi 100.000 de euro pentru modernizare

Unităţile şcolare din Craiova şi judeţ pot primi sume între 4.000 şi 100.000 de euro prin PNRR, bani care pot fi investiţi în materiale didactice, laboratoare, săli de clasă, săli de sport şi chiar pentru ateliere. De asemenea, liceele pot depune proiecte pentru înfiinţarea de laboratoare inteligente.



Liceele din Craiova şi judeţ vor putea înfiinţa laboratoare inteligente pentru care vor primi suma de 60.000 de euro. Jumătate din sumă trebuie folosită pentru partea de trunchi comun, adică pentru a achiziţiona dotări precum tablă interactivă, creion 3 D, ochelari de realitate virtuală. Cealaltă jumătate poate fi folosită pentru dotări de tip „smart lab”în funcţie de specificul filierei. Astfel, liceele cu filieră teoretică pot achiziţiona laboratoare virtuale, platforme de învăţare e-learning, laboratoare de lingvistică, roboţi educaţionali multifuncţionali, module de învăţare robotică.



Liceele cu filieră tehnologică pot achiziţiona simulatoare de realitate virtuală, sisteme integrate de pregătire practică cu instrumente virtuale şi software multimedia, roboţi educaţionali, senzori de mişcare, de umiditate, module de învăţare robotică.

Liceele cu filieră vocaţională pot achiziţiona mănuşi, căşti, microfoane, programe de randare, programe de tip CAD, sisteme de înregistrare.

„Liceele care au peste 500 de elevi pot obţine finanţare pentru două laboratoare inteligente. Proiectele trebuie depuse de fiecare unitate şcolară în parte”, a precizat inspectorul şcolar general.

18.000 de euro pentru laboratoare de informatică

Unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal pot depune proiecte pentru dotarea laboratoarelor de informatică. Pentru unităţile şcolare cu astfel de forme de învăţământ se acordă câte 18.000 de euro.

„Proiectele trebuie depuse până pe 19 martie şi se fac de către primării sau de Consiliul Judeţean în cazul în care primăriile nu se pot ocupa de partea de scrierea de proiecte. Pentru modernizarea laboratoarelor şcolare recomandăm să se meargă pe calitate şi nu pe cantitate. Se acordă finanţare doar pentru câte un laborator pe unitate şcolară cu personalitate juridică”, a mai precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion.



Printr-un astfel de proiect pentru modernizarea laboratorului de informatică se pot achiziţiona: tablă interactivă şi suport, sisteme de tip desktop sau all in one sau laptop pentru fiecare elev sau cadru didactic, router, o imprimantă multidisciplinară, o cameră videoconferinţă, alte dispozitive şi echipamente tehnologice adaptate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.

Potrivit inspectorilor şcolari, în Craiova au depus astfel de proiecte 57 de unităţi şcolare din cele 64 de unităţi existente. Finanţarea pentru laboratoare de informatică o pot accesa şi unităţile de învăţământ preşcolar.

„Şi grădiniţele pot depune proiecte pentru laboratoare de informatică, dar suma care se acordă este de 13.280 de euro pentru un laborator”, a precizat Ştefan Alexandru Liţă, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.

Câte 4.000 de euro pentru mobilier şi pentru materiale didactice

Unităţile şcolare pot să-şi schimbe şi mobilierul din clase. „Se acordă câte 4.000 de euro pentru fiecare sală de clasă pentru a cumpăra mobilier. Condiţia este ca mobilierul existent să fie mai vechi de 5 ani”, a precizat inspectorul şcolar general, Daniel Ion,

De asemenea, unităţile şcolare pot primi 4.300 de euro pentru echipamente TIC în sălile de clasă, adică pentru tablă interactivă, laptop, imprimantă, scaner, router şi alte echipamente şi dispozitive.

Bani pentru laboratoare dar şi pentru ateliere de practică

Unităţile şcolare pot obţine 30.000 de euro şi pentru dotare cu laboratoare de fizică, chimie, biologie sau laboratoare multidisciplinare. În aceste proiecte, 24.000 de euro trebuie folosiţi pentru mobilier şi materiale didactice şi 6.000 de euro trebuie folosiţi pentru echipamente digitale. Cea mai mare sumă pe care o poate obţine o şcoală este de 100.000 de euro pentru ateliere de practică.

„În proiectele pentru atelierele de practică, 66.997 de euro trebuie folosiţi pentru materiale şi echipamente, iar 33.000 de euro trebuie folosiţi şi pentru echipamente digitale”, a mai precizat Ştefan Alexandru Liţă, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale.

Prin PNRR, şcolile pot accesa fonduri şi pentru cabinete de asistenţă psihopedagogică sau pentru săli de sport. Suma care se acordă este de 10.000 de euro pentru un astfel de cabinet sau pentru sala de sport. Finanţarea se acordă pentru câte un singur cabinet sau o singură sală de sport pe unitate şcolară cu personalitate juridică.