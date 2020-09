Ministrul Educației, înainte de începerea anului școlar: ”Vă asigur că s-au luat toate măsurile necesare”

”Vă asigur că s-au luat toate măsurile necesare pentru a continua procesul educațional în cele mai bune condiții”, a transmis responsabilul guvernamental. În plus, ea susține că niciodată învățământul nu a beneficiat de atâta atenție și ”poate că era nevoie de momentul zero pentru ca România să redescopere importanța educației și a rolului profesorului”.



”În toată această perioadă am fost în permanentă legătură cu unitățile de învățământ din întreaga țară. În ultima videoconferință, desfășurată astăzi, am primit asigurări că unitățile de învățământ sunt pregătite pentru a-și primi copiii, începând de luni, 14 septembrie”, a transmis Anisie, într-o postare pe Facebook.