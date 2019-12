Sindicaliştii din Dolj cer amânarea reducerii numărului de ore în școli

Liderii Federaţiei Sindicatelor Libere în Învăţământ Dolj spun că nu se poate reduce numărul de ore pentru elevi de anul viitor, conform modificărilor aduse articolului 66 din Legea educației. Liderii FSLI Dolj mai spun că vor cere prorogarea acestui articol până în 2024.

Conform modificărilor aduse la articolul 66 din Legea educației naționale, din toamna anului viitor la învățământul primar ar trebui să fie, în medie, 20 de ore, la gimnaziu – 25 de ore şi 30 de ore la liceu. Liderii Federaţiei Sindicatelor Libere în Învăţământ (FSLI) filiala Dolj susțin că modificările nu se pot aplica atât de repede, pentru că nu se cunosc disciplinele la care se va reduce numărul de ore. În plus, aceștia spun că nu sunt nici programe și manuale adecvate modificărilor legislative.

„Conform noilor modificări, dispar cinci ore la gimnaziu, dar nu se ştie care sunt acele ore care dispar. Nu pot fi de la materiile care au o singură oră. Nu poate să dispară istoria, nu poate să dispară geografia, fizica, chimia. La clasa a VIII-a, nu poate să dispără sportul. Nici nu am intrat pe metodologie, pentru că din punctul acesta de vedere sunt multe discuţii care vor continua. Este imposibil să se aplice acest articol de la 1 septembrie pentru că se vor crea nişte disfuncţionalităţi fantastice. Nu sunt nici programe adaptate pentru dispariţia unor materii sau pentru un număr mai mic de ore la o materie. De exemplu, la matematică nu mai am şapte ore şi am cinci ore. Da, dar ce capitole dispar ca să fac cinci ore?“, a spus Bogdan Manea, președintele sindicatului FSLI Dolj.

Va fi o scădere bruscă a populației școlare

Reducerea numărului de ore va atrage și reducerea a 20.000 de posturi la nivel național, ceea ce înseamnă o medie de peste 100 de posturi în fiecare județ. Profesorii spun că și în anul școlar 2021 – 2022, va fi și o scădere a numărului de elevi și că din acest motiv vor cere prorogarea acestui articol până în 2024. „În 2021-2022 dispar 1.000 de copii. Dacă noi în acest moment la nivel de judeţ avem 4.300, ajungem la 3.300 – 3.200 de copii. Asta înseamnă o nouă reducere de posturi. Și din acest motiv vom cere prorogarea reducerii numărului de ore până în 2024“, a mai spus Bogdan Manea.



Profesorii vor primi anul viitor creșterile până în 2022



Reprezentanții cadrelor didactice mai spun că, din punct de vedere salarial, anul viitor le va aduce majorările prevăzute de Legea salarizării unitare până în 2022.

„În urma negocierilor pe care le-am avut, în sfârşit s-a acceptat ca profesorii să primească de la 1 ianuarie creşterea cuvenită şi de la 1 septembrie să se acorde şi creşterea prevăzută până în 2022. Acesta este cel mai important lucru care s-a obţinut în acest moment“,a spus Bogdan Manea.

Sindicaliștii mai spun că vor face toate demersurile ca anumite sporuri să nu mai fie calculate la salariul din decembrie 2016.„Mai avem un lucru de obţinut. După cum ştiţi, gradaţia de merit, sporul de simultan, sporul de special se calculează la salariile din decembrie din 2016. Au fost deschise procese în alte județe, unde s-a câștigat dreptul de a se calcula aceste drepturi la salarizarea actuală. Procesul a fost câştigat în Mehedinţi și în Vaslui parţial. Dacă nu se vor face reglaje legislative, în timp guvernul va avea de plătit și mai mulți bani“, a mai spus președintele FSLI Dolj.

