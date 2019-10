Sindicate: Profesorii titulari vor fi afectaţi de reducerea numărului de ore

Reducerea numărului de ore pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal va aduce un val de restructurări, susţin sindicatele şi profesorii din învăţământul preuniversitar. Sindicaliştii vorbesc de 15.000- 20.000 de norme, ceea ce înseamnă între 360 şi 480 de profesori pe fiecare judeţ. Sindicaliştii susțin că vor fi afectaţi profesorii titulari. Cadrele didactice spun că sunt speriate de aceste restructurări. În Dolj, liderii de sindicat spun că după aceste reduceri vor interveni şi alte restructurări la licee, determinate de reducerea bruscă a numărului de elevi care va fi în 2021.

enatorii au adoptat luni un proiect de lege prin care se reduce numărul de ore la învăţământul preuniversitar. Proiectul de lege arată că numărul mediu de ore pe săptămână prevăzut în planurile-cadru va fi de 20 de ore la clasele primare. La fel, la gimnaziu, numărul mediu de ore va fi de 25 de ore pe săptămână, iar la liceu, de 30 de ore săptămânal.

În prezent, Legea educaţiei prevede că numărul de ore minim şi maxim este stabilit de ministrul Educaţiei prin ordin de ministru. Astfel, elevii de la clasa pregătitoare învață 19-20 de ore pe săptămână (au maximum un opțional), cei de la clasele I, a II-a și a III-a au minimum 20 – maximum 21 de ore, iar la clasa a IV-a elevii au minimum 21 de ore și maximum 22 de ore. Elevii de clasa a V-a au 26-28 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VI-a au 28-30 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VII-a au 31-33 de ore, iar clasa a VIII-a are 31-34 ore pe săptămână.

Vor fi reduceri de 5 ore la fiecare clasă

Sindicatele din învăţământ spun că pe această modificare legislativă va duce la restructurări majore de profesori titulari.

„Parlamentul a aprobat un proiect care prevede însă ca să fie în medie 20 de ore la primar, 25 de ore la gimnaziu şi în medie 30 de ore la liceu. Este incredibil că acest proiect a devenit lege având în vedere că a mai fost la promulgare în ianuarie 2018 la preşedinte şi l-a trimis înapoi spre reanaliză. După un an şi ceva, senatorii au considerat în unanimitate că se pot reduce orele la toate nivelurile de învăţământ. Aceste reduceri aduc, de fapt, câte cinci ore la fiecare clasă, ceea ce ar duce şi la reducerea câtorva norme pe şcoală, în funcţie şi de numărul efectivelor de elevi. La nivel naţional, din primele estimări se pare că ar fi vorba de 15.000-20.000 de norme. Dacă va fi promulgată, vor fi afectaţi profesorii titulari“, a spus Bogdan Manea, preşedintele USII Dolj.

În Dolj vor mai fi şi alte restructurări

Preşedintele USII Dolj, Bogdan Manea, a precizat că un nou val de restructurări va fi la liceu şi în 2021, pentru că la clasa a IX-a vor intra efective foarte mici. Sindicaliştii spun că la nivelul judeţului Dolj vor fi cu 1.000 de elevi mai puţin.

„Problema este că la nivelul judeţului Dolj vor fi afectaţi cel mai mult profesorii de liceu. Şi în 2021 va fi o altă reducere de personal, impusă de o scădere mare a numărului de elevi la clasa a IX-a. În Dolj, în prezent, sunt aproximativ 4.200 de elevi, în 2021 vor fi cu 1.000 de elevi mai puţin. Este o scădere generată de mergerea în paralel cu clasa pregătitoare şi clasa I. Nici după acest an nu ne vom mai reabilita cu elevii la liceu. Populaţia şcolară este în scădere“, a mai precizat preşedintele USII Dolj, Bogdan Manea.

Salariile au rămas mici în comparaţie cu alte domenii



Vestea restrcturărilor i-a luat prin surprindere şi pe profesori. Cadrele didactice critică măsura şi spun că se fac restructurări într-un domeniu în care salariile sunt mici.

„Sigur că poate există discipline la care sunt ore multe, dar prin stabilirea unor reduceri nu se spune practic, nu se stabileşte ce ore se vor reduce. Măsura aceasta pare una care vrea să aducă restructurări.

Nu aveam nevoie de un stres în plus, având în vedere că suntem un domeniu de activitate cu salarii mici. Un profesor cu peste 20 de ani vechime are 4.000 de lei salariul net. Şi este un salariu obţinut chinuit, cu gradaţii de merit şi alte sporuri. Pe când un medic cu aceeaşi vechime are 12.000 de lei salariul net lunar. Şi dacă este să ne gândim, indiferent de domeniul în care activează fiecare absolvent, la bază a avut nevoie de un profesor. Nu este normal ceea ce se întâmplă. Este un domeniu subfinanţat. Nu cred că reducerea acestor norme va aduce venituri la bugetul de stat. Este o decizie care mă sperie pentru că va afecta, cu siguranţă, şi titularii“, a precizat Ofelia Burtea, profesor la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova.



Profesorii spun că speră doar ca proiectul legislativ să nu fie promulgat nici de această dată.