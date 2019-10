Elevi craioveni, medaliați la competiția Romanian Master of Informatics

O nouă performanță la informatică a fost înregistrată la sfârșitul săptămânii trecute de trei elevi craioveni, de la Colegiul Național „Frații Buzești“. Liceenii au participat la competiția internațională Romanian Master of Informatics de unde au revenit cu două medalii de argint și o medalie de bronz.

Concursul internațional Romanian Master of Informatics s-a derulat în perioada 9-12 octombrie la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu“ din București. La această competiție, care a ajuns în acest an la cea de a VII-a ediție, trei dintre olimpicii la informatică de la Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova s-au aflat din nou pe podium, cucerind câte o medalie. Astfel, Alexandra Udriștoiu, clasa a XII-a, și Emanuel Dicu au fost medaliați cu argint, iar Ruxandra Nanu a obținut medalie de bronz. Cei trei elevi craioveni sunt pregătiți de profesorul Marius Nicoli, care a subliniat că acest concurs este un adevărat campionat de Informatică.„Prin prezența valoroasă a multor țări, a fost un adevărat Campionat European de informatică. Au fost 120 de participanți. Au concurat echipe naționale și echipe regionale, deci a fost o competiție foarte puternică. Aceștia au venit din Rusia, România, Bulgaria, Polonia, dar și din Croația, Ungaria, Italia, Serbia, Republica Molodova, Ucraina“, a declarat pentru GdS, profesorul Marius Nicoli.

Elevi craioveni, premiați și la editțiile anterioare

Elevii craioveni premiați la această ediție au continuat practic tradiția performanței la acest concurs. „Aceasta este a VII-a ediție a concursului Romanian Master of Informatics. De la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova au participat elevi și în anii anteriori și au obținut și premii. Menționăm pe Alexandru Cazacu, Mihai Popa, Alexandru Murtaza, Mihai Nițu, Miriam Costan, Bogdan Beldea, Denis Mită,Bogdan Cîrceanu, Mihaela Cizmaru, și Bogdan Iordache. Alături Turneul de la Shumen, Romanian Master of Informatics face parte din competițiile de toamnă cele mai puternice din domeniul informaticii“, a mai precizat profesorul Marius Nicoli.Selecția participanților la Romanian Master of Informatics s-a făcut ținând cont de rezultatele pe care le-au avut la Olimpiada Națională de Informatică. „La acest concurs participă elevii cu rezultatele cele mai bune la Olimpiada Națională de Informatică. Emanuel Dicu a fost din partea echipei naționale pentru că a fost în lotul restrâns al României, iar Alexandra Udriștoiu și Ruxandra Nanu au făcut parte din echipa regională. De altfel, din echipă au mai făcut parte și elevi mai mici, Alexandra Nicola și Radu Nicolae, care merită felicitați pentru că au concurat într-o competiție de seniori și au arătat că sunt pe un drum frumos, ascendent“, a mai precizat profesorul Marius Nicoli.