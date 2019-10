Olimpicul internaţional Emanuel Dicu a obţinut o nouă medalie

Elev al Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova, Emanuel Dicu este cunoscut pentru performanţele internaţionale la informatică. De curând, liceanul și-a adăugat în palmares încă o medalie internaţională. A obţinut bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică. Pentru el, informatica este o adevărată pasiune şi spune că şi în acest an va continua să lucreze. Este în ultimul an de liceu, iar principalul lui obiectiv este să aplice la Universitatea din Oxford.

Începutul de an şcolar a fost marcat şi de această dată printr-o nouă reuşită pe plan internaţional pentru Emanuel Dicu. Elevul de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ a participat de curând la Olimpiada Balcanică de Informatică de la Atena şi a revenit în ţară cu medalie de bronz. Şi pentru acest premiu Emanuel s-a pregătit intens.

„Am fost în taberele de pregătire, care sunt la acelaşi nivel, dacă nu mai grele. Taberele de pregătire au fost la Deva şi la Dorohoi, în primăvară, pentru lotul naţional lărgit şi apoi pentru lotul restrâns. Aceasta a fost prima mea participare la Olimpiada Balcanică de Informatică şi am obţinut medalie de bronz. Au fost echipe din multe ţări, inclusiv din Italia“, a spus Emanuel. Acest premiu i-a îmbogăţit palmaresul internaţional. El a obţinut în clasa a VIII-a medalie de argint la Balcaniada pentru Juniori, iar în perioada liceului a câștigat medalia de aur la întrecerea desfășurată în Iacuția și pe cea de argint la Turneul Internaţional de la Shumen.

A făcut din informatică un mod de viaţă

Emanuel Dicu este acum în clasa a XII-a şi se pregăteşte pentru a deveni student. Olimpicul vrea să aplice şi la o universitate de top de peste graniţe: „M-am gândit să aplic la Oxford, în Anglia, dar dacă nu voi fi acceptat, voi merge la Universitatea din Bucureşti. În Anglia, principalul avantaj pe care îl văd este comunitatea, pentru că din olimpicii care sunt în România jumătate rămân în ţară şi jumătate pleacă în Anglia. Şi eu sper să ajung în Anglia“.

Manangerul colegiului spune că Emanuel este un elev care a făcut din informatică un mod de viaţă.

„Emanuel este copilul pe care l-am format noi. Este elevul nostru din clasele mici. În fiecare an are performanţe pe plan internaţional. Anul trecut a avut două medalii la internaţionale. Anul acesta a început cu această medalie de bronz. Este un copil care a făcut din informatică un mod de viaţă. Sunt convinsă că are foarte multe şanse să-şi găsească un loc în prima linie a informaticii la nivel european. Sigur că ne bucură foarte mult perfomanţa lui, şi avem speranţa că şi colegii mai mici vor învăţa de la el, şi, împreună cu profesorul lui Marius Nicoli, şi cu ceilalţi profesori care au pus câte o cărămidă la temelia succesului său, sperăm că va avea un traseu profesional foarte bun“, a declarat Carmen Ştefănescu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova.