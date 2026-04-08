„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“

Titlul proiectului: „Provocarea pentru Era Digitală – Ambiția pentru Transformare”

INVESTIȚIA I9. DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE

COMPONENTA C7. TRANSFORMARE DIGITALĂ

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

Beneficiar: Asociaţia Vasiliada

Asociația Vasiliada a implementat în perioada 15 August 2025– 31 Martie 2026 Proiectul „Provocarea pentru Era Digitală – Ambiția pentru Transformare”, prin Planul de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 285468,45, din care valoare nerambursabilă 271195,03 lei și Contribuție proprie 14273, 42 lei.

Valoare totală a proiectului, inclusiv finanţarea: 285468,45 lei

În cadrul Conferinței ,, Digitalizarea: Provocări și Oportunități”, care a avut loc la Craiova, în data de 26 Martie 2026, ora 14.00, în mediul online, au fost diseminate rezultatele proiectului:

OBIECTIV GENERAL:

Integrarea Tehnologiei DIGITALE și acomodarea cu noile tehnologii ale celor 15 angajați și 10 voluntari în vederea efectuării cu ușurință a operațiunilor zilnice din asociație prin participarea lor la cursuri de formare pentru dobândirea capacităților de lucru cu beneficiarii la distanță, creșterea și vizibilitatea organizației.

Principalele activități:

Achiziționarea de echipamente pentru ca activitatea desfășurată de specialiștii din centrele noastre sociale să poată folosi tehnologia avansată în furnizarea serviciilor sociale, astfel:

Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost „Sf. Vasile” a primit :

2 calculatoare desktop cu monitor

1 laptop

5 tablete

1 hard disk

Centrul de Zi pentru Copii Filiași a primit:

1 laptop

1 tablă interactivă

10 tablete – Tabletele au fost preinstalate cu softuri educaționale gratuite și materiale cu conținut didactic, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar.

Sediul Asociației Vasiliada:

2calculatoare desktop cu monitor

2 laptop-uri

5 tablete

1hard disk

2 imprimante

1 scanner

2.Cursul de formare „Competență digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică”:

– 15 angajați și 10 voluntari au participat la Programul de formare profesională.

3.Înființare Platformă CRM

https://platforma.asociatiavasiliada.ro/

4. Arhivare din Analog în Digital

Întrucât asociația noastră nu dispunea de o arhivă în format digital de la înființare și până în prezent, în cadrul acestui proiect, a fost trecută arhiva, din analog în digital.

Au fost arhivate documentele de la Sediul Central al Asociației Vasiliada, documentele de la Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Vasile” și Centrul de Zi pentru Copii Filiași.

5.Utilizează două sau mai multe rețele sociale – Realizare și funcționare pagină de linkedin, Instagram, Tik Tok, Facebook, care sunt utilizate pentru a ne conecta cu profesioniști din domeniul relevant, organizații non-profit și potențiali parteneri, sponsori, voluntari, instituții din mediul public și privat.

Proiectul nostru răspunde și contribuie la îndeplinirea Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 privind extinderea accesului la serviciile esențiale pentru toți și la consolidarea competențelor privind învățarea digital.

Data de începere: 15 August 2025

Data de finalizare: 31 Martie 2026

Cod Proiect: 496/i9/c7

Date de contact

Manager proiect: Casangiu Anca Maria

Telefon: 0749402147

Email: [email protected]