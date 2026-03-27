Asistență tehnică pentru implementarea Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027



În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, ADR Sud-Vest Oltenia, coordonează elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor pentru proiecte, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificarea acestora, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși prin proiectele finanțate.

Pentru sprijinirea acestor activități, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia implementează proiectul „Sprijin financiar în perioada 2026 – 2027 pentru implementarea PR SV O2021-2027 și închiderea POR 2014-2020”, cod SMIS 363968, care este finanțat în cadrul Priorității 8 a programului.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.03.2026 – 28.02.2027.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 49.842.266,80 lei, din care 73,07% din FEDR (36.419.744,35 lei), respectiv 26,93% de la Bugetul de stat (13.422.522,45 lei).

Obiectivul general

Obiectivul general este de a asigura resursele financiare pentru implementarea PR SV Oltenia 2021-2027, precum și pentru închiderea POR 2014-2020. Beneficiarul va urmări respectarea integrală a termenelor procedurale, a instrucțiunilor și a legislației aplicabile în derularea activităților legate de PR SV Oltenia 2021-2027:

elaborarea ghidurilor solicitantului;

lansarea regională a apelurilor de proiecte;

informarea, comunicarea și promovarea oportunităților de finanțare oferite de PR SV O 2021-2027;

sprijinul acordat potențialilor beneficiari ai proiectelor cofinanțate din axele programului;

asigurarea de personal calificat și eficient, prin desfășurarea activităților de instruire;

sesiuni de informare a beneficiarilor de finanțări PR, după semnarea contractelor de finanțare, organizate de către personalul AM PR și al serviciilor suport;

sprijin acordat autorităților urbane în îndeplinirea responsabilităților acestora;

evaluarea PR SV Oltenia;

monitorizarea PDR SV 2021-2027 și a RIS3;

evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor;

monitorizarea tehnică, verificarea achizițiilor și verificarea financiară a implementării proiectelor;

autorizarea cheltuielilor, plăți, control financiar preventiv propriu și audit.

De asemenea, beneficiarul va asigura îndeplinirea activităților legate de închiderea POR 2014-2020, respectiv monitorizarea ex-post a proiectelor aflate în etapa de durabilitate, conform prevederilor Acordului cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea programului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

Implementarea eficientă a PR SV Oltenia prin:

întărirea capacității instituționale și administrative a AM PR SV O;

îmbunătățirea capacității de implementare a beneficiarilor, pentru a se asigura implementarea

de proiecte care să atragă absorbția fondurilor în regiune;

monitorizarea eficienței procesului de implementare prin evaluarea rezultatelor obținute în

derularea programului.