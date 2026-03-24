Titlul proiectului: „Dotare Centru Neurologie Popescu SRL”
CENTRU NEUROLOGIE POPESCU SRL anunta finalizarea proiectului „Dotare Centru Neurologie
Popescu SRL”, cod MySMIS 322800, finantat prin Programul Tranzitie Justa, in cadrul componentei
„Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca”.
Proiectul a fost implementat in municipiul Craiova, judetul Dolj, la punctul de lucru din str Constantin
Brancoveanu, nr 136.
Valoarea proiectului:
Valoarea totala a proiectului este de 1.467.030,49 lei, din care 1.111.556,09 lei reprezinta finantare
nerambursabila, acordata prin Fondul pentru Tranzitie Justa si de la bugetul de stat.
Obiectivele proiectului:
Achizitionarea si instalarea unui sistem integrat de energie regenerabilă format dintr-un kit de panouri
fotovoltaice și o pompă de căldură aer-apa, pentru a asigura o funcționare ecologică și eficientă a centrului de
neurologie, in termen de 12 luni de la inceputul implementarii proiectului.
Inovație în diagnostic și tratament: Achizitionarea echipamentelor medicale de înaltă performanță pentru
realizarea de evaluări si tratamente neurologice avansate, in termen de 12 luni de la inceputul implementarii
proiectului.
Dezvoltarea competențelor profesionale: Formarea specialiștilor în utilizarea tehnologiilor noi și în aplicarea
celor mai bune practici medicale, pentru a oferi servicii de calitate pacienților – personalul medical va fi instruit
de catre furnizori in utilizarea corecta a echipamentelor achizitionate, iar 2 persoane nou ngajate vor urma
cursuri de competente digitale.
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (FTJ): 944.822,68 lei
Rezultatele proiectului:
- dotarea centrului medical cu echipamente medicale moderne pentru diagnostic si tratament in neurologie
- cresterea capacitatii de furnizare a serviciilor medicale specializate
- imbunatatirea accesului pacientilor la servicii medicale de calitate
- cresterea competitivitatii si dezvoltarea activitatii societatii
Impactul proiectului:
- Proiectul va crea 3 de locuri de muncă durabile pentru angajații care vor lucra în centrul de neurologie,
unde vor fi presatate servicii intr-o maniera integrativa, nouă și inovatoare în regiune, care necesită
competențe și abilități specifice.
- Proiectul va oferi sprijin pentru pregatirea profesionala a angajaților, care le va permite să își dezvolte și
să își actualizeze competențele și abilitățile în domeniul de specialitate
- Proiectul va avea în vedere angajarea de persoane care fac parte din categoriile vulnerabile sau
defavorizate.
Data inceperii si finalizarii proiectului: 13 martie 2025 – 12.09.2026
Cod MySMIS: 322800
Informatii suplimentare despre Programul Tranzitie Justa sunt disponibile la:
https://mfe.gov.ro/ptj/despre-program-programare/
https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/
