Horoscop Urania Martie 2026: Lună Plină și Eclipsă în Fecioară. Previziuni complete pentru zodii

Horoscop Urania special. Aflați care sunt previziunile astrale pentru perioada marcată de Luna Plină și Eclipsa de Lună din 3 martie 2026. Contextul astral este unul extrem de puternic: Marte intră în zodia Peștilor, aducând o încărcătură emoțională deosebită, în timp ce Venus se pregătește să intre în Berbec, dinamizând relațiile. Urania îți spune cum să gestionezi tensiunile, ce decizii să iei în carieră și cum să îți protejezi sănătatea în această perioadă de curățare energetică.

Cuprins:

Horoscop Berbec – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Taur – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Gemeni – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Rac – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Leu – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Fecioară – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Balanță – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Scorpion – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Săgetător – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Capricorn – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Vărsător – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Pești – Luna Plină Martie 2026

Horoscop Berbec – Luna Plină Martie 2026

Zodia Berbec. Pentru nativii Berbec, Luna Plină din Fecioară activează sectorul sănătății și al muncii de zi cu zi. Este un moment de bilanț în care corpul vă poate transmite semnale clare că are nevoie de odihnă sau de o schimbare a regimului de viață. Odată cu intrarea lui Marte, guvernatorul vostru, în zodia Peștilor pe 2 martie, energia fizică poate fi fluctuantă, îndreptându-se mai mult spre interiorizare și procese subconștiente. Nu forțați nota la locul de muncă.

Horoscop Taur – Luna Plină Martie 2026

Zodia Taur. Această Eclipsă de Lună pune reflectoarele pe viața sentimentală și pe proiectele creative. Taurii ar putea decide să pună capăt unei relații care nu le mai aduce satisfacție sau, dimpotrivă, să oficializeze o legătură. Este, de asemenea, o perioadă excelentă pentru a finaliza un proiect artistic. Prietenii pot juca un rol crucial, oferind sprijin neașteptat.

Horoscop Gemeni – Luna Plină Martie 2026

Zodia Gemeni. Contextul astral pune accent pe casă și familie, cerând nativilor să găsească un echilibru între carieră și viața privată. Totuși, se remarcă o energie deosebită de „manifestare” pentru acești nativi. Simbolic, Gemenii rezonează acum cu arhetipul Magicianului, una dintre cele mai puternice cărți de Tarot, sugerând capacitatea de a transforma resursele în succes real. Așa cum se menționează într-o analiză recentă a energiilor lunii martie , această perioadă cere o dovadă de maturitate: aveți toate uneltele pe masă, dar trebuie să le folosiți cu înțelepciune pentru a nu risipi oportunitățile.

Horoscop Rac – Luna Plină Martie 2026

Zodia Rac. Comunicarea devine esențială, dar și sursă de posibile conflicte. Luna Plină în Fecioară vă poate face extrem de critici sau analitici în discuțiile cu frații sau vecinii. Este un moment bun pentru a finaliza studii, cursuri sau pentru a semna acte importante, cu condiția să citiți totul cu mare atenție. Marte în Pești vă susține intuiția în planurile de călătorie sau în demersurile spirituale.

Horoscop Leu – Luna Plină Martie 2026

Zodia Leu. Sectorul financiar este puternic aspectat. Eclipsa poate aduce sfârșitul unei surse de venit sau, mai probabil, achitarea unei datorii vechi care vă apăsa. Este un moment de „curățenie” în bugetul personal. Nu este recomandat să faceți investiții riscante în jurul datei de 3 martie. Valorizarea personală trece printr-un proces de redefinire.

Horoscop Fecioară – Luna Plină Martie 2026

Zodia Fecioară. Sunteți vedetele acestei perioade, deoarece Luna Plină și Eclipsa au loc chiar în semnul vostru. Este un moment de culminare, de finalitate și de renaștere. Veți simți nevoia acută de a vă schimba imaginea, de a lua decizii radicale privitoare la propriul drum în viață sau de a ieși dintr-un parteneriat care vă limitează. Emoțiile vor fi intense, dar claritatea mentală vă va ajuta să navigați prin aceste schimbări.

Horoscop Balanță – Luna Plină Martie 2026

Zodia Balanță. O perioadă de retragere și vindecare. Eclipsa activează casa a XII-a, a subconștientului și a izolării. Nativii Balanță ar putea afla secrete sau ar putea avea revelații profunde legate de trecut. Este recomandat să acordați o atenție sporită odihnei și sănătății psihice. Venus, guvernatorul vostru, se pregătește să intre în Berbec, ceea ce va dinamiza curând sectorul relațiilor, dar până atunci, liniștea este cel mai bun aliat.

Horoscop Scorpion – Luna Plină Martie 2026

Zodia Scorpion. Relațiile de prietenie și proiectele de viitor sunt sub lupa acestei Luni Pline. E posibil ca unii prieteni să plece din viața voastră sau să vă schimbați radical anturajul. Totodată, proiectele online sau colaborările de grup pot ajunge la o concluzie. Marte, intrat în sectorul iubirii și creativității (în Pești), vă aduce o doză imensă de carismă și inspirație artistică.

Horoscop Săgetător – Luna Plină Martie 2026

Zodia Săgetător. Cariera și imaginea publică sunt vizate direct. Eclipsa poate marca momentul unei promovări, al unei schimbări de funcție sau chiar al unei reorientări profesionale majore. Sunteți în centrul atenției, iar acțiunile voastre vor fi judecate mai aspru decât de obicei. Fiți atenți la detalii și nu promiteți mai mult decât puteți livra.

Horoscop Capricorn – Luna Plină Martie 2026

Zodia Capricorn. Chestiuni legate de străinătate, studii superioare sau procese juridice pot ajunge la un final. Luna Plină vă deschide orizonturile, dar vă cere să renunțați la convingeri învechite care nu vă mai servesc evoluției. Este un moment bun pentru a planifica o călătorie sau pentru a publica o lucrare, dar cu prudență la detaliile birocratice.

Horoscop Vărsător – Luna Plină Martie 2026

Zodia Vărsător. Sectorul resurselor comune, al moștenirilor și al intimității este activat. Pot apărea discuții legate de banii partenerului sau de taxe și impozite. Eclipsa poate aduce o criză care să vă oblige să vă transformați modul în care gestionați dependențele, fie ele financiare sau emoționale. Este un timp al regenerării profunde.

Horoscop Pești – Luna Plină Martie 2026

Zodia Pești. Relațiile și parteneriatele sunt testate. Cu Soarele și Marte în semnul vostru, aveți energie și curaj, dar Luna Plină din zona opusă, a parteneriatelor, poate aduce tensiuni dacă nu țineți cont și de nevoile celuilalt. O relație importantă poate trece la un alt nivel sau se poate încheia brusc. Claritatea mentală a Fecioarei vă ajută să vedeți realitatea dincolo de iluzii.