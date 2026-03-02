FNGCIMM lansează refinanțarea IMM INVEST și IMM INVEST PLUS: soluții optime pentru capital, investiții și creșterea competitivității IMM-urilor

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a primit acordul Ministerului Finanțelor, în calitate de acționar unic al FNGCIMM, de a oferi beneficiarilor Programelor Guvernamentale IMM INVEST și IMM INVEST PLUS posibilitatea de prelungire și refinanțare a soldului creditelor acordate prin respectivele programe guvernamentale. Decizia vine în contextul necesității adoptării unor măsuri guvernamentale de sprijin a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, precum și pentru a dezvolta noi mecanisme de garantare mai flexibile, adaptate mediului economic actual, în continuă schimbare.

Noua facilitate presupune refinanțarea soldului la data de 31.12.2025 a creditelor acordate în baza OUG nr. 99/2022 și OUG nr. 18/2024 pentru programele IMM INVEST PLUS și IMM PLUS, și are următoarele caracteristici:

Valoarea maximă a garanției: 4 milioane lei;

Procentul maxim de garantare: 80% din valoarea refinanțării;

Criteriile de eligibilitate sunt specifice programelor guvernamentale, corelate cu cele aplicabile garanțiilor acordate din surse proprii FNGCIMM;

Durata maximă a finanțării garantate: 36 luni , cu rambursare pe bază de grafic în ultimele 24 de luni

Programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS au reprezentat, în perioada 2020–2024, piloni esențiali în susținerea creditarii mediului de afaceri, acoperind o gamă extinsă de nevoi: finanțarea capitalului de lucru în timpul pandemiei și a crizei generate de razboiul din Ucraina, investiții pentru relansarea economică și sprijin pentru sectoare strategice precum agricultura, energia, transporturile și construcțiile.

În perioada 2020–2025, FNGCIMM a acordat din surse proprii, guvernamentale si din surse în administrare MADR, aproximativ 91.000 garanții pentru IMM-uri, valoarea totală a garanțiilor fiind de circa 62 miliarde lei, cu finanțări atrase în valoare de 72,6 miliarde lei. Dintre acestea, peste 81.000 de garanții în valoare de peste 58 miliarde lei au fost acordate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, acestea susținând finanțări de circa 67 miliarde lei.

Astfel, volumul finanțărilor acordate cu sprijinul garanțiilor FNGCIMM depășește cu 150%, echivalentul creșterii soldului creditelor acordate de întreg sistemul bancar în ultimii 15 ani.

Potrivit datelor Bancii Naționale a României și a Eurostat, la nivelul anului 2024, România se evidenția în Uniunea Europeană prin cea mai ridicată pondere a creditului comercial în structura bilanțieră a companiilor, concomitent cu una dintre cele mai reduse ponderi ale creditului bancar în PIB. În acest context, schemele de garantare gestionate de FNGCIMM au avut un rol esențial în creșterea gradului de bancarizare, respectiv a finanțării companiilor, reducând riscul sistemic generat de interdependențele din creditul comercial, un segment nereglementat și mai puțin transparent comparativ cu finanțarea bancară, aflată sub supravegherea strictă a BNR.

Programele de garantare IMM INVEST ROMANIA, IMM INVEST PLUS si IMM PLUS derulate între 2020 și 2024 reprezintă un exemplu solid de politică publică eficientă, cu un impact direct și măsurabil asupra dezvoltării mediului de afaceri. Garanțiile acordate au sprijinit companiile în perioade dificile și au generat un impact economic și fiscal semnificativ, contribuind la creșterea cifrei de afaceri, a profitabilității și a numărului de angajați într-un ritm superior mediei înregistrate la nivelul economiei.

Prin lansarea noii facilități de refinanțare, FNGCIMM reconfirmă angajamentul de a susține competitivitatea și sustenabilitatea IMM-urilor românești, oferind soluții financiare adaptate noilor realități economice.

Într-o perioadă în care accesul la finanțare devine esențial pentru supraviețuire și dezvoltare, dar totodată mai dificil din cauza condițiilor economice, FNGCIMM urmează să lanseze în acest an, noi soluții de finanțare garantată pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri.

