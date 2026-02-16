Volkswagen Golf: iconic, firesc, practic, pasional

Un etalon al industriei. O legendă pentru generații de șoferi.

Într-o eră a electrificării și a SUV-urilor dominante, mai este Golf un reper al prezentului?

• Peste 510.000 de exemplare înmatriculate în România, confirmând relevanța modelului în utilizarea cotidiană.

• Gamă completă de propulsii: TSI, TDI, mild-hybrid, plug-in hybrid și viitor full hybrid.

• Autonomie electrică de până la 142 km pentru versiunile plug-in hybrid (PHEV).

• Tehnologie avansată: IQ.LIGHT – LED Matrix, Travel Assist, Park Assist Plus, suspensie adaptivă DCC.

• ADN sportiv autentic: GTI, ediția aniversară GTI Edition 50 (325 CP) și Golf R.

Peste o jumătate de milion de Volkswagen Golf circulă astăzi pe străzile României. Mai mult decât o cifră, acest număr reflectă parcursul unui model care, de peste 50 de ani, stabilește standarde în segmentul compact și evoluează constant odată cu cerințele prezentului.

1 de 5

În România sunt înmatriculate peste 510.000* de exemplare Golf – de la versiunile clasice la GTI, Plus, Cabriolet sau Variant. Cu aproximativ 5,5% din totalul autoturismelor înmatriculate la nivel național, Golf rămâne cel mai popular model importat, o confirmare a încrederii de care s-a bucurat de-a lungul generațiilor.

Volkswagen Golf astăzi: eficiență, electrificare și performanță

Gama actuală reflectă adaptarea continuă a modelului la cerințele moderne de mobilitate, îmbinând eficiența, sustenabilitatea și dinamica. Golf rămâne un reper al echilibrului dintre utilizarea zilnică și plăcerea de a conduce.

Eficiență și electrificare

Oferta include motorizări TSI de 1,5 litri, disponibile și în versiuni mild-hybrid cu tehnologie de 48 V și baterie litiu-ion. Acestea oferă puteri de 115 sau 150 CP și un consum combinat care poate porni de la aproximativ 5 l/100 km, în funcție de configurație. Sistemul mild-hybrid contribuie la optimizarea consumului prin recuperarea energiei la frânare și asistarea motorului termic în anumite faze de rulare.

Pentru cei care preferă diesel, motorul 2.0 TDI este disponibil cu transmisie manuală sau DSG, în variante de 115 și 150 CP, cu un consum mediu care poate coborî până la 4,5 l/100 km.

Electrificarea avansată este reprezentată de versiunile plug-in hybrid eHybrid și GTE, echipate cu o baterie de 19,7 kWh (net). Ambele permit încărcare AC de până la 11 kW și DC de până la 50 kW. Consumul electric este optimizat, iar autonomia în regim complet electric poate ajunge până la 142 km (WLTP) pentru eHybrid și 132 km pentru dinamicul GTE.

• Golf eHybrid oferă o putere sistemică de aproximativ 204 CP și autonomie electrică extinsă pentru utilizarea zilnică;

• Golf GTE dezvoltă 272 CP, combinând caracterul sportiv cu avantajele rulării electrice.

În a doua parte a anului, gama va fi completată de un sistem full hybrid, care nu necesită încărcare externă și va permite rularea electrică în anumite situații de trafic.

Pentru utilizator, aceste soluții înseamnă eficiență reală în utilizarea zilnică, autonomie electrică relevantă și versatilitate adaptată atât mediului urban, cât și drumurilor lungi.

Tehnologie și siguranță

Volkswagen Golf integrează cockpit digital configurabil, head-up display, sisteme moderne de infotainment și conectivitate pentru smartphone, precum și actualizări software menite să îmbunătățească experiența de utilizare în timp.

La nivelul asistenței la condus, modelul include sisteme avansate de frânare de urgență, menținerea distanței și a benzii, monitorizarea traficului din jur și suport activ în deplasările pe autostradă. Travel Assist combină controlul adaptiv al vitezei cu menținerea benzii, contribuind la reducerea solicitării șoferului în deplasările lungi.

Sunt disponibile dotări precum IQ.LIGHT – LED Matrix cu control adaptiv al fasciculului luminos, DCC – Dynamic Chassis Control, care ajustează amortizarea în timp real în funcție de stilul de condus și suprafața de rulare, și Park Assist Plus pentru manevre automate de parcare. În versiunea Park Assist Pro, manevrele de parcare pot fi făcute din afara mașinii, prin intermediul unei aplicații mobile.

Performanță și tradiție sportivă: GTI Edition 50 și R

Lansat în 1976, Golf GTI a definit segmentul hot-hatch, depășind rapid așteptările inițiale de producție. A pus performanța într-o formulă de utilizare zilnică, iar moștenirea sa continuă în versiunile actuale.

Golf GTI oferă până la 300 CP în versiunea Clubsport, păstrând echilibrul consacrat între caracter sportiv și utilizare practică. În 2026, GTI Edition 50 marchează 50 de ani de tradiție sportivă printr-o putere de 325 CP și elemente aparte pentru design și echipare.

Vârful gamei este Golf R, echipat cu motor 2.0 TSI de 333 CP și sistem de tracțiune integrală 4MOTION, capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în aproximativ 4,6 secunde.

O constantă a mobilității moderne

Cu o moștenire de peste cinci decenii și o capacitate constantă de adaptare, Volkswagen Golf rămâne un reper al mobilității moderne. De la electrificare și tehnologie la performanță și design recognoscibil, modelul continuă să îmbine versatilitatea cotidiană cu plăcerea de a conduce, demonstrând că relevanța sa aparține atât prezentului, cât și viitorului.

Dincolo de produs și de datele tehnice, Volkswagen Golf a construit în timp o comunitate solidă de utilizatori și pasionați, care i-a definit identitatea și i-au susținut longevitatea. De-a lungul generațiilor, modelul și-a păstrat un design recognoscibil, cu linii clare și proporții echilibrate, evoluând coerent fără a-și pierde caracterul. Dimensiunile atent calibrate și ergonomia orientată spre utilizarea cotidiană completează un echilibru între stil, confort și funcționalitate, care explică de ce Golf rămâne ușor de recunoscut, ușor de utilizat și constant relevant în mobilitatea contemporană.

Note:

* Numărul mașinilor Volkswagen Golf înmatriculate în România, conform datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, pentru 31.12.2025.

** Valorile privind autonomia, consumul și emisiile de CO₂ au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de legislația în vigoare. Informațiile sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferite tipuri de vehicule. Valorile reale de consum și emisii pot diferi de cele menționate în materialele de prezentare, în funcție de stilul de condus, ponderea parcursului urban/extraurban, utilizarea consumatorilor auxiliari (de exemplu sistemul de climatizare), gradul de încărcare al vehiculului, condițiile meteo și de trafic, precum și de dotările opționale și accesoriile montate. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului și datele tehnice, inclusiv valorile de consum și emisii CO₂, pot fi obținute de la dealerii autorizați Volkswagen.

***Pentru comunicări oficiale, lansări și informații actualizate despre brand, vizitați www.volkswagen.ro/brand-si-experienta/news Informații actualizate privind dotările, caracteristicile, prețurile și ofertele curente pot fi obținute de la distribuitorii autorizați Volkswagen.