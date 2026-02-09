Promenada Craiova oferă un city break romantic la Veneția

Craiova, 09 februarie 2026 – Luna iubirii vine cu o experiență memorabilă la Promenada Craiova, în perioada 09 – 24 februarie. Centrul comercial le oferă șansa cuplurilor să câștige un city break romantic la Veneția, orașul gondolelor, o destinație care a cucerit recent și ecranele, odată cu noul sezon al celebrului serial Emily in Paris.

În parteneriat cu Paralela 45, Promenada Craiova va trimite un cuplu într-o escapadă de 3 nopți la un hotel de 4 stele din Veneția, cu mic dejun inclus, transport și cazare asigurate. Destinația a devenit din ce în ce mai dorită de public în ultima perioadă, în special datorită ultimului sezon din Emily in Paris, care mută povestea din orașul inițial spre Roma, apoi Veneția.

Pentru participare, vizitatorii sunt invitați, alături de persoana iubită, la o sesiune de cumpărături în valoare minimă de 400 de lei, pe maximum două bonuri fiscale. Acestea trebuie scanate în aplicația SPOT în cel mult 48 de ore de la achiziție. Astfel, participanții intră automat în tragerea la sorți pentru marele premiu: un city break de poveste la Veneția.

Campania marchează și o noutate importantă pentru regiune: Aeroportul Internațional Craiova introduce, începând din luna mai, zboruri directe către Veneția, oferind acces mai ușor și rapid către una dintre cele mai îndrăgite destinații europene.

Astfel, Promenada Craiova pune accent luna aceasta pe experiențe și surprize care transformă o sesiune obișnuită de shopping într-o amintire de neuitat.

Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Promenada

Promenada, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, cel mai mare și modern centru comercial din municipiul Craiova, are o suprafață închiriabilă de 78.500 metri pătrați, din care noul centru comercial ocupă 62.500 mp, iar magazinul Dedeman, 16.000 metri pătrați. Centrul comercial găzduiește peste 120 de magazine, mixul de chiriași incluzând atât nume în premieră la nivel național, cât și numeroase branduri în exclusivitate pe piața din Craiova.

Printre cele peste 20 de magazine în premieră se numără Massimo Dutti, Mamaquilla, Lefties, Peek & Cloppenburg, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Sports Direct, Mohito, Obsentum și Carrefour, dar și de noile concepte de magazine din lanțul Inditex: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara. Alte premiere sunt constituite de retaileri de tehnologie și software (iStyle).

Promenada pune la dispoziția clienților săi peste 2100 de locuri de parcare, precum și cea mai mare terasă panoramică exterioară din Craiova, unde se găsesc restaurante și cafenele, pentru o experiență cât mai plăcută de petrecere a timpului liber.

Cu aplicația mobilă SPOT, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, clienții Promenada sunt recompensați cu puncte de loialitate la fiecare sesiune de cumpărături, ce aduc oferte și beneficii.