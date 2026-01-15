Promenada Craiova aduce la început de an o expoziție acvatică spectaculoasă

În perioada 17–25 ianuarie 2026, Promenada Craiova devine spațiul unei experiențe dedicate naturii și biodiversității, printr-o expoziție acvatică captivantă. Evenimentul este dedicat tuturor vizitatorilor, indiferent de vârstă, oferindu-le șansa de a învăța printr-o experiență vizuală inedită.

Deschisă zilnic, între orele 12:00 și 20:00, în zona biroului Info Point, expoziția se desfășoară într-o seră modernă și reunește până la 20 de acvarii atent amenajate, care adăpostesc peste 50 de exemplare de pești, alături de plante acvatice naturale.

Fiecare spațiu este conceput ca un ecosistem funcțional, iar vizitatorii vor putea afla curiozități despre relația dintre specii, plante și mediu. Expoziția este construită astfel încât să poată ilustra echilibrul fragil al ecosistemelor acvatice și rolul esențial pe care îi au plantele în menținerea și protejarea naturii.

Pentru un plus de distracție, experiența devine completă printr-o zonă foto cu decoruri tematice pentru a capta momentele speciale alături de prieteni. Astfel, expoziția devine mai mult decât o simplă vizită, oferindu-le tuturor prilejul perfect de explorare și apropiere de natură.

Accesul la expoziție este gratuit

Accesul la expoziție este gratuit, exclusiv prin aplicația SPOT. Vizitatorii trebuie să o descarce, să-și creeze un cont și să aleagă Promenada Craiova drept mall preferat. Aceștia vor obține apoi biletul de „ACCES EXPO ACVATICA” din catalogul de premii și îl vor ridica de la biroul Info Point. Vizitatorii care au deja aplicația instalată pot intra în posesia biletului accesând secțiunea „Cheltuie puncte și alege recompense”. În ceea ce privește participanții sub 18 ani, aceștia au acces fără aplicație.

Mai multe detalii despre evenimentele desfășurate în Promenada Craiova pot fi găsite pe site-ul oficial Promenada Craiova sau pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

