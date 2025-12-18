Finalizarea proiectului „Digitalizarea SERPICO SRL”

SERPICO SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, Str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 16 A, Județul Dolj, a derulat incepand cu data de 26.04.2025, proiectul cu titlul „Digitalizarea SERPICO SRL”, Nr. ordine 5227.1/i3/c9, cofinantat din Fonduri Europene aferente Programul National de Redresare si Rezilienta, in baza contractului de finantare Nr. 5227.1/i3/c9 din 25.04.2025, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Valoarea totala a proiectului este de 336.056,83 lei, din care finantare nerambursabila de 252.970,20 lei. Proiectul a fost implementat in Judet Dolj, Sat Matca, Comuna Pieleşti, Sat PÎRŞANI, Judet Dolj.

Scopul / obiectivul proiectului este digitalizarea SERPICO SRL, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru relizarea de investitii, in domeniul current de activitate – cod CAEN 4511 „Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”, avand ca rezultat final digitalizarea activitatii societatii in conformitate cu codul CAEN 4511 „Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)”.

Date de contact:

Telefon: 0746163003

E-mail: [email protected]

Persoana de contact STAICU DĂNUȚ-ANGELO – Reprezentant legal