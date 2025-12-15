Informaţii importante pentru antreprenorii care au nevoie de finanţare, dar care nu deţin suficiente garanţii proprii

Într-un climat economic volatil, antreprenorii au nevoie de soluții de creditare care să le permită accesul la capital și să le faciliteze relația cu finanțatorii. FNGCIMM este garantul acestei relații, deținînd un rol strategic în asigurarea accesului la finanțare a companiilor care au în plan să dezvolte proiecte viabile din punct de vedere economic, dar care nu dețin suficiente garanții proprii pentru a obține creditul de care au nevoie. Pentru orice companie orientată spre creștere, câteva elemente sunt critice.

FNGCIMM este un catalizator al finanțării pentru IMM-uri

Instituția de garantare preia o parte semnificativă din riscul de credit al băncilor, ceea ce permite accelerarea procesului de aprobare și extinderea portofoliului de împrumuturi pentru companiile care nu dispun de garanții materiale suficiente. În practică, acest lucru înseamnă șanse mai mari de finanțare și timpi operaționali reduși.

Garanțiile acordate provin în general din surse proprii FNGCIMM

Acest element confirmă soliditatea instituțională a FNGCIMM și alinierea sa la bunele practici europene. Structura de risc este calibrată riguros, ceea ce oferă antreprenorilor un partener predictibil și stabil.

Relația Antreprenor – Bancă – FNGCIMM

Un antreprenor care dorește să obțină finanțare cu garanție de la FNGCIMM, va apela întăi la o bancă cu care instituția de garantare are semnată convenția de garantare. Băncile partenere sunt publicate pe site-ul oficial www.fngcimm.ro. Banca analizează proiectul pe care îl propune IMM-ul, și dacă aprobă finanțarea, va transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare. Astfel, antreprenorul nu apelează direct la FNGCIMM, garanția se poate obține doar la solicitarea băncii, dar în acest proces sunt eliminate redundanțele administrative fiind agreat un flux de lucru simplificat.

Portofoliul de garanții este diversificat.

FNGCIMM oferă soluții pentru investiții, capital de lucru, programe guvernamentale și instrumente mixte cu granturi regionale, permițând antreprenorilor multiple variante de finanțare, în funcție de etapa de dezvoltare în care se află.

Avantaj competitiv în relația cu banca.

Prin diminuarea necesarului de colateral și reducerea costurilor asociate, garanția FNGCIMM asigură accesarea rapidă și eficientă a finanțărilor. În cei 23 de ani de activitate, FNGCIMM a asigurat accesul la finanțare a peste 500.000 de IMM-uri, asumându-și rolul de garant pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, care au au propus planuri de afacere viabile.

Antreprenorii care urmăresc creșterea accelerată și optimizarea accesului la finanțare pot apela la garanțiile FNGCIMM în strategia lor financiară. Detalii complete despre produse, proceduri și parteneri financiari sunt disponibile pe site-ul oficial: www.fngcimm.ro.