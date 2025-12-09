Lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii educaționale preșcolare în orașul Segarcea, județul Dolj – Construire grădiniță – parter“

UAT Orașul Segarcea, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale preșcolare în orașul Segarcea, județul Dolj- Construire grădiniță – parter”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectivul Specific 4.2 –

Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin

dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare numărul 727/09.10.2025, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare

Regională Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară (grădiniță) din

orașul Segarcea, județul Dolj, prin construirea unei grădinițe cu regim de înălțime – parter, pe terenul situat în orașul

Segarcea, str. Dealul Viilor nr. 9.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă construirea și echiparea unei clădiri cu destinația grădiniță cu program normal,

cu regim de înălțime P, și amenajarea spațiului exterior aferent, în Orașul Segarcea, județul Dolj, în vederea asigurării de

servicii de educație timpurie preșcolară și servicii corespunzătoare unei educații timpurii incluzive.

Valoarea totală a proiectului: 7.660.694,54 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 7.461.439,58 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 7.312.210,78 lei

Codul MySMIS 2021+: 342698

Beneficiar: UAT ORAȘUL SEGARCEA

Site beneficiar: https://primariasegarcea.ro

E-mail beneficiar: [email protected]