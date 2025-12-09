Lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii educaționale preșcolare în orașul Segarcea, județul Dolj – Construire grădiniță – parter“

UAT Orașul Segarcea, în calitate de beneficiar al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale preșcolare în orașul Segarcea, județul Dolj- Construire grădiniță – parter”, anunță lansarea acestui proiect finanțat prin
Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivă, Obiectivul Specific 4.2 –
Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.
Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare numărul 727/09.10.2025, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolară (grădiniță) din
orașul Segarcea, județul Dolj, prin construirea unei grădinițe cu regim de înălțime – parter, pe terenul situat în orașul
Segarcea, str. Dealul Viilor nr. 9.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă construirea și echiparea unei clădiri cu destinația grădiniță cu program normal,
cu regim de înălțime P, și amenajarea spațiului exterior aferent, în Orașul Segarcea, județul Dolj, în vederea asigurării de
servicii de educație timpurie preșcolară și servicii corespunzătoare unei educații timpurii incluzive.
Valoarea totală a proiectului: 7.660.694,54 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 7.461.439,58 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 7.312.210,78 lei
Codul MySMIS 2021+: 342698
Beneficiar: UAT ORAȘUL SEGARCEA
Site beneficiar: https://primariasegarcea.ro
E-mail beneficiar: [email protected]