Finalizare proiect: „Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului tehnologic în orașul Drăgănești-Olt”

Unitatea administrativ teritorială Dragănești-Olt, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul

„Îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea emisiilor de CO2 și modernizarea Liceului tehnologic în

orașul Drăgănești-Olt”, cod SMIS 127177, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional

2014-2020, Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1:„Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul

locuințelor”, Operaţiunea B: „Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului:

Scopul proiectului este creșterea calității sistemului de învățământ și îmbunătățirea infrastructurii prin

îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv –

educativ în orașul Drăgănești-Olt.

Obiectivele specifice:

Reabilitarea termică a construcției, respectiv termoizolarea pe fațade cu 10 cm de vata bazalticș de

exterior, termoizolarea planșeului de peste parter cu 20 cm grosime vată bazaltică, precum și

termoizolarea fundațiilor și a soclului clădirii cu polistiren extrudat de 5cm grosime;

Schimbarea instalației electrice pentru alimentarea următorilor consumatori: corpuri de iluminat cu

led, aparate racordate la prize bipolare cu contact de protecție, instalații auxiliare, detecție și semnalizare incendiu;

Schimbarea centralelor termice cu ardere pe gaze naturale, a pompelor de la centrală, schimbarea

conductelor și a radiatoarelor și implicit revizie tehnică cu schimăari locale de piese componente pe

intreg circuitul termic;

Eficientizarea energetică a cladiriiși respectiv scăderea gazelor cu efect de seră;

Reducerea consumului de energie primară prin prevederea de echipamente ce folosesc surse alternative – energii regenerabile (pompe de caldură aer-aer, panouri fotovoltaice etc.);



Rezultate așteptate:

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output):

a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 20,941 tone CO2

b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 216529 kWh/an

c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 6,1 tep

d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 103,8

kWh/mp/an, din care: pentru încălzire/pentru răcire: 62,4 kWh/mp/an

e. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 119047 kWh/an,

din care: pentru încălzire/pentru răcire: 76079 kWh/an; pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an;electric: 42968 kWh/an.

Impactul proiectului

Implementarea acestui proiect a avut ca efect îmbunăatățirea substantială a condițiilor de viață pentru

locuitorii orașului Drăgănești-Olt prin facilitarea accesului acestora la serviciile de bază și de asemenea

atingerea cerințelor de dezvoltare europeană.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în

calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în

calitate de Organism intermediar la data 31.07.2020.

Perioada de implementare: 31.07.2020 – 31.12.2025

Valoarea totală a proiectului: 4.102.509,80 lei, din care: