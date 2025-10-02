FNGCIMM sprijină IMM-urile din județul Prahova prin instrumente financiare de garantare

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM SA – IFN) în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova au organizat în data de 30.09. 2025 o conferință dedicată mediului de afaceri și reprezentanților comunităților locale având ca principală temă „Instrumente financiare pentru finanțarea IMM-urilor și a UAT-urilor din județul Prahova.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii din județ, ai autorităților locale și ai mediului de afaceri, având ca obiectiv principal promovarea soluțiilor de garantare destinate facilitării accesului la finanțare pentru IMM-uri și unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri).

Reprezentantul FNGCIMM, dl. Cătălin LEONTE, consultant în management, a prezentat oferta actuală de garantare a FNGCIMM și a evidențiat oportunitățile pe care le deschid noile instrumente finanțate din fonduri europene, de tip garanție de portofoliu plafonată, combinată cu grant într-o operațiune unică, adresate IMM-urilor. A subliniat, de asemenea, în intervenția sa rolul important și impactul pe care le-au jucat în economia României garanțiile financiare, impactul pozitiv al garanțiilor la nivel local și necesitatea de a interveni în continuare cu scheme de garantare care să răspundă adecvat nevoilor de finanțare ale companiilor.

La nivelul județului Prahova, în perioada 2020-2025, rezultatele activității de garantare, sunt următoarele:

În perioada 2020-2025 FNGCIMM a acordat firmelor din județul Prahova, 4.576 garanții în valoare de peste 2,2 miliarde lei, ce au susținut credite de peste 2,6 miliarde lei;

În anul 2025 a fost acordat un număr total de 158 garanții, în valoare de 57,4 milioane lei, ce au susținut finanțări în valoare de 68,7 milioane lei;

Garanțiile acordate prin programele guvernamentale, în anul 2025, constând în garanții de stat IMM Invest, IMM PLUS și Noua Casă au fost în număr de 128, în valoare de 38,2 milioane lei pentru finanțări în valoare de 45,8 milioane lei, iar garanțiile din surse proprii FNGCIMM au fost în număr de 26 cu o valoare de 14,3 milioane lei;

Garanții din surse administrate (MADR – OUG 82/2023) 4 garanții, în valoare de 4,9 milioane lei;

În continuare, reprezentantul FNGCIMM a remarcat poziția la nivel național a antreprenoriatului din județul Prahova, care în perioada 2020-2025 se situează pe locul 5 la nivel national în ceea ce privește numărul și valoarea garanțiilor accesate din surse FNGCIMM, cu un număr de 468 garanții accesate, în valoare de peste 116 milioane lei și pe locul 12 în funcție de numărul și valoarea garanțiilor accesate prin programul IMM INVEST / IMM INVEST PLUS, cu un număr de 3065 garanții în valoare de peste 1.888 milioane lei.

În anul 2025, antreprenorii din județul Prahova se situează pe locul 4 la nivel national și locul 6 în ceea ce privește numărul garanțiilor accesate din surse proprii FNGCIMM, respectiv numărul prelungirilor de garanții IMM INVEST.

Oficialii autorităților locale prezente la eveniment și-au exprimat dorința de a contribui la crearea unui mediu economic favorabil prosperității județului, prin sprijinirea dezvoltării sustenabile a afacerilor și încurajarea inovării, ca motor esențial pentru creșterea competitivității economice și atragerea de noi investiții. De asemenea, reprezentanții acestor instituții au subliniat deschiderea de a menține un dialog constant și constructiv cu mediul de afaceri, cu reprezentanții comunităților locale și cu cei ai FNGCIMM, în vederea valorificării oportunităților de finanțare prin instrumente de garantare și implementării unor proiecte concrete care să faciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri și UAT-uri, sprijinind astfel dezvoltarea economică locală și mediul antreprenorial.

În intervenţia sa, preşedintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, domnul Aurelian GOGULESCU a reliefat importanța IMM-urilor în economia României și a prezentat imaginea de ansamblu a mediului antreprenorial din Romania și din județul Prahova.

În România există în prezent aproximativ 500.000 de IMM-uri active, reprezentând peste 99% din totalul companiilor, iar în județul Prahova sunt 29.854 IMM-uri, reprezentand 99,75 % din toate firmele prahovene, numărul de angajați în IMM-uri fiind 90 870 persoane, care reprezintă 69% din totalul angajatilor firmelor din judetul Prahova.

Domnia sa, a remarcat că în perioada actuală, IMM-urile din România, ca majoritatea firmelor, se confruntă cu probleme precum inflația, costurile mari ale creditelor, lipsa forței de muncă calificată, birocrația excesivă, transformarea digitală și eficiența energetică – scăzute și o predictibilitate redusă a mediului de afaceri. La acestea se adauga modificările fiscale recente (Pachetele de măsuri 1 și 2) – Impozite mai mari pentru microîntreprinderi, schimbări în regimul TVA, eliminarea unor facilități. Firmele mici sunt cele mai afectate, mai ales cele din construcții, agricultură, IT., toti acești factori contribuind la o situație nesigură pentru IMM-uri, iar un procent semnificativ dintre acestea sunt in pericol de a-si reduce activitatea, sau chiar de a intra in faliment. În acest context, președintele CCI Prahova, a subliniat că toate aceste provocări fac cu atât mai necesar rolul garanțiilor pe care le oferă FNGCIMM pentru a facilita accesul la creditare a IMM-urilor și a UAT-urilor.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, participanții au avut oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții FNGCIMM și ai Camerei de Comerț și Industrie Prahova, aducând în discuție aspecte concrete, precum dificultățile cu care se confruntă în activitatea curentă, dar au venit și cu propuneri pentru a depăși provocările, prin valorificarea oportunităților accesării finanțărilor garantate și de a apela la oferta generoasă de cursuri de formare și perfecționare, pusă la dispoziția antreprenorilor de către CCI Prahova .