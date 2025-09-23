ANUNȚ MASIM FLY S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare, MASIM FLY S.R.L., cu sediul în satul Predești, strada Aerodromului, nr.3, comuna Predești, judeţul Dolj,intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Jiu Craiova, Sistemul de Gospoădire a Apelor Dolj emiterea Avizului de gospodărire a apelor pentru investiția Desfiinţare hangar C2, anexa C9 și construire sala de evenimente P, reabilitare piscină, construire cameră tehnică.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la investiția mai sus menționată, pot solicita informații de la MASIM FLY S.R.L. sau de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Craiova / Sistemul de Gospoădire a Apelor Dolj, Craiova, timp de 30 de zile începând cu data de 19.09.2025.