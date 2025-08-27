Lansarea implementării proiectului „Dezvoltarea digitala a societății LUXURO SRL”

LUXURO SRL anunta lansarea implementarii proiectului „Dezvoltarea digitala a societatii LUXURO SRL” cod SMIS 333328,

finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, PRIORITATEA 2 – DIGITALIZARE ÎN BENEFICIUL

CETĂȚENILOR ȘI AL FIRMELOR, OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2. – VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL

CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE.

Valoarea totală a proiectului este de 493.301,64 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 368.004,38 lei, iar

valoarea finanțării UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională 312.803,72 lei.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este consolidarea și extinderea activităților de comerț electronic ale Luxuro SRL, prin

implementarea unei solutii de e-commerce moderna și scalabila

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS 1. Dezvoltarea unei solutii de e-commerce moderne și scalabile.

OS 2. Creșterea cifrei de afaceri realizată prin intermediul vânzărilor online.

OS 3. Automatizarea proceselor de gestionare a comenzilor.



Rezultate preconizate

Rezultate preconizate: