Lansarea implementării proiectului „Dezvoltarea digitala a societății LUXURO SRL”

LUXURO SRL anunta lansarea implementarii proiectului „Dezvoltarea digitala a societatii LUXURO SRL” cod SMIS 333328,
finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027, PRIORITATEA 2 – DIGITALIZARE ÎN BENEFICIUL
CETĂȚENILOR ȘI AL FIRMELOR, OBIECTIVUL SPECIFIC 1.2. – VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL
CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE.
Valoarea totală a proiectului este de 493.301,64 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 368.004,38 lei, iar
valoarea finanțării UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională 312.803,72 lei.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este consolidarea și extinderea activităților de comerț electronic ale Luxuro SRL, prin
implementarea unei solutii de e-commerce moderna și scalabila
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
OS 1. Dezvoltarea unei solutii de e-commerce moderne și scalabile.
OS 2. Creșterea cifrei de afaceri realizată prin intermediul vânzărilor online.
OS 3. Automatizarea proceselor de gestionare a comenzilor.
Rezultate preconizate
Rezultate preconizate:
- Funcționalitatea și Performanța Platformei E-commerce Rezultat așteptat: O platformă e-commerce modernă, complet
operațională, cu un uptime de pana la 99,98%.
- Creșterea Cifrei de Afaceri prin Vânzările Online Rezultat așteptat: O creștere a cifrei de afaceri realizate prin vânzările
online cu cel puțin 10% în primul an de funcționare a noii platforme.
- Automatizarea Proceselor de Gestionare a Comenzilor Rezultat așteptat: Reducerea cu 50% a timpului de procesare a
comenzilor și eliminarea erorilor în gestionarea stocurilor, prin implementarea unui sistem automatizat.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, adica incepand cu
26.03.2025.
Locul de implementare este Municipiul Craiova, Strada Parangului, Nr. 62, Judet Dolj
LUXURO SRL
www.luxuro.ro
tel +40746070717
e-mail [email protected]