Cariera ta începe aici! Adimitere la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova a Universităţii Spiru Haret

Administraţie publică, Contabilitate şi informatică de gestiune sau Management, trei programe de licenţă de succes pe oferta educaţională a centrului universitar haretist de la Craiova pentru care se organizează admitere până la finalul lunii septembrie

Până la data de 30 septembrie, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova a Universităţii Spiru Haret are deschisă admiterea pentru anul universitar 2025 – 2026.

Candidații pot aplica pentru programele de licență și masterat, acreditate și orientate spre cariere de succes în domenii-cheie ale societății actuale.

Administrație Publică

Centrul din Craiova oferă programe solide, precum Administrație Publică, cu o durată de 3 ani, disponibilă atât în regim cu frecvență (IF), cu 60 de locuri, cât și în regim cu frecvență redusă (IFR), cu 50 de locuri. Programul este ideal pentru cei care își doresc să lucreze în cadrul instituțiilor publice și să contribuie la buna funcționare a administrației locale și centrale. Aici vei primi o pregătire solidă, actualizată permanent, care îmbină teoria cu practica, acoperind domenii precum legislația, managementul și politicile publice. Vei învăța de la cadre didactice cu experiență vastă, nu doar în mediul academic, ci și în cel profesional, care aduc în sala de curs exemple concrete și studii de caz relevante.

Pe parcursul studiilor, îți vei dezvolta competențe esențiale – comunicare eficientă, organizare, leadership și luarea deciziilor – abilități care îți vor fi utile indiferent dacă vei lucra într-o instituție publică, un ONG, o organizație internațională sau în mediul privat. În plus, programul te conectează direct cu realitatea din teren, prin stagii de practică și colaborări cu instituții din administrația locală și centrală, astfel încât tranziția de la bancă la biroul de lucru să fie cât mai naturală.

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Pentru cei pasionați de domeniul economic, facultatea haretistă de la Craiova pune la dispoziție două opțiuni atractive: Contabilitate și Informatică de Gestiune, cu o durată de 3 ani, regim IF și 150 de locuri, un program care formează viitori specialiști în contabilitate, fiscalitate și gestiunea financiară a organizațiilor, și Management, tot pe o durată de 3 ani, regim IF, cu 75 de locuri, dedicat viitorilor lideri, manageri sau antreprenori care doresc să înțeleagă și să aplice strategii eficiente de conducere în mediul de afaceri.

La Contabilitate și informatică de gestiune, vei învăța să stăpânești nu doar regulile financiare și contabile, ci și instrumentele informatice care fac diferența în gestionarea eficientă a resurselor unei organizații. De la evidențe contabile impecabile, la analize financiare complexe, vei dobândi competențe căutate de angajatori din toate domeniile.

Management

La Management, vei păși în universul deciziilor strategice, al coordonării echipelor și al proiectelor ambițioase. Vei descoperi cum să îmbini teoria cu practica pentru a conduce cu succes o afacere, un departament sau o organizație, dezvoltând abilități de leadership, comunicare și planificare pe termen lung.

Ambele programe sunt susținute de cadre didactice cu experiență practică și conexiuni în mediul de afaceri, ceea ce înseamnă că vei învăța din exemple reale, nu doar din manuale. În plus, vei avea ocazia să participi la stagii de practică și să te implici în proiecte care îți vor deschide uși în carieră chiar înainte de absolvire.

Indiferent dacă vrei să devii expert contabil, analist financiar, manager de proiect sau să îți conduci propria afacere, aici vei găsi instrumentele și sprijinul de care ai nevoie pentru a-ți transforma visul în realitate.

De ce Universitatea Spiru Haret este alegerea potrivită pentru tine?

Centrul Universitar Haretist Craiova oferă un mediu educațional modern și accesibil, susținut de o echipă de cadre didactice dedicate și programe adaptate realităților pieței muncii. Studenții beneficiază de resurse actualizate, îndrumare profesională și oportunități de dezvoltare personală într-un cadru universitar care încurajează performanța, inovația și implicarea.

Înscrierea la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova se realizează în baza unui dosar și a unui interviu, simplu și accesibil. Taxa de înscriere este de 350 de lei, iar taxa anuală de studii poate fi achitată în șase rate egale, facilitând accesul la educație tuturor celor interesați. Candidații trebuie să pregătească un dosar care conține: diplomă de bacalaureat (pentru licență) sau diplomă de licență (pentru masterat), documente de identitate, adeverință medicală tip, trei fotografii ¾ și un dosar plic.

Informații utile

Pentru informații complete privind oferta educațională, calendarul admiterii, taxele de școlarizare și toate avantajele pe care le oferă Universitatea Spiru Haret, candidații sunt invitați să viziteze site-ul oficial al admiterii: www.admitere.spiruharet.ro.

Date de contact: